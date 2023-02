Falkenberger Titel-Quartett im Tegernseer Tal

Ski Alpin

Ski Alpin: SC Falkenberg feiert Mannschaftssieg beim „1. Sobi Cup“ im Tegernseer Tal.

Falkenberg – Die Skirennsport-Gemeinde im Tegernseer Tal hatte bei schwierigen Witterungsbedingungen zur Premiere einer offenen Skimeisterschaft in Einzel- und Mannschaftswertung eingeladen, dem sogenannten „1. Sobi Cup“. Alleine im Mannschaftswettbewerb des Riesenslaloms war der SC Falkenberg mit drei Teams am Start.

Die Einzelkonkurrenz wurde mit insgesamt 42 gemeldeten Sportlern in zehn Wertungsklassen von der U14 bis zur Ü50 ausgefahren. Als eine der jüngsten SCF-Teilnehmerin siegte Emma Ehrig in der U14 weiblich, nachdem sie die Rennstrecke in 35,99 Sekunden schneller als ihre beiden Konkurrentinnen bewältigt hatte.

War Marie Diamante in der Einzelwertung noch hinter ihrer Vereinskameradin auf Rang drei gelandet (37,49 sec.), so durfte sie in der Mannschaftswertung vom obersten Stockerlplatz jubeln. Zusammen mit Lukas Sandner, Amelie Sophie Schreck und Joaquin Grotzki fuhr Diamante im Team 2 des SC Falkenberg den Tagessieg ein. Die SCF-Teams 1 (Xaver Kistler, Sophia Drozd, Emma Ehrig) und 3 (Josefine Ahammer, Moritz Schneller, Victoria Jäger, Kristina Becker) erreichten die Plätze vier und acht. JULIAN BETZL

