Titel-Teiler aus Poing und Ebersberg

Im 50-Meter-Hindernis-Sprint liefern sich zwei U12-Starterinnen aus Anzing ein enges Rennen mit einer Poingerin (re.). © SRO EBERSBERG

Beim Finaltag der Wendelsteinmeisterschaften für den Leichtathletik-Nachwuchs der Jahrgänge U8 und U12 werden Medaillenerfolge in Poing gefeiert - und Meistertitel sogar unter Vereinen aufgeteilt.

Poing – Die Abschlussveranstaltung der altersgerechten Leichtathletik für die Jahrgänge U8 und U12 im Rahmen der Wendelsteincup-Serie fand auf der runderneuerten Bahn im Poinger Sportzentrum statt. In der U8 waren elf Teams am Start und am Ende war die Freude beim ausrichtenden Verein groß: Das Team Poing blau holte sich punktgleich mit den Ebersberger Flitzlingen von der LG 90 den ersten Rang.

Mit der ersten Mannschaft aus Markt Schwaben platzierte sich ein weiteres Team aus den Hauptvereinen der LG Sempt auf dem Podest. Die weiteren Teams aus Poing landeten auf den Rängen sechs und sieben, die zweite Vertretung aus Markt Schwaben auf Rang elf und die Anzinger Rennmäuse mussten mit Platz zehn Vorlieb nehmen.

In der U12 gewann das Team aus Vaterstetten souverän, das Team aus Markt Schwaben war hier als Drittplatzierter das beste in Reihen der LG Sempt – knapp gefolgt von den Anzinger Rennmäusen auf Rang vier und den Poinger Flitzern auf Rang fünf.

Bei gleich drei Teams im Vorderfeld war klar, dass auch in den Einzelwertungen gute Ergebnisse aus dem Semptler Lager zu vermelden sein würden. In der W10 wurde Louisa Kuschel aus Markt Schwaben Zweite, Teamkollegin Luisa Schauer überzeugte auf Rang sechs, knapp gefolgt von Victoria Mattersteig aus Poing (7.) und Hannah Lakatos aus Anzing (8).

In der W11 gab es sogar einen Doppelsieg durch Bella Mann aus Anzing vor Lea Scheller für die LG Sempt zu feiern. Die M10 brachte immerhin einen Sieger aus Poing hervor: Tobias Petersen war nicht zu stoppen. Am nächsten kam ihm noch Emil Englbrecht aus Anzing als Zweiter. Mit Phillip Ciardulla (2.) und Vitus Werler (3.) standen zwei Athleten des TSV Vaterstetten auf dem Podium der M11-Konkurrenz. ez/bj