Boxer Vincent Sperr verpasst Titelverteidigung auf Bezirksmeisterschaft

Einen mitreißenden Finalkampf boten (li.) Ronny d’ Almeida und Vincent Sperr in Fürstenfeldbruck.

Boxen

Boxer Vincent Sperr von der Boxgemeinschaft TSV Haar/ATSV Kirchseeon verliert Finalkampf der Oberbayerischen Meisterschaft nach Punkten.

Haar/Kirchseeon – Zwei überzeugende Siege im Viertel- und Halbfinale ließen Vincent Sperr von der Boxgemeinschaft TSV Haar/ATSV Kirchseeon auf die erfolgreiche Verteidigung seines Vorjahrestitels bei der Oberbayern-Meisterschaft in Fürstenfeldbruck hoffen. Entsprechend intensiv hatte das Talent mit seinem Trainer im Vorfeld der Veranstaltung gearbeitet.

„Wir haben jeden zweiten Tag geschuftet und uns auf unseren Gegner vorbereitet“, berichtete Helmut Felixberger vor dem Treffen von Oberbayerns Eliteboxern auf dem Final-Event. Ronny d’ Almeida vom Boxwerk München und Felixbergers Schützling Vincent Sperr stiegen als Anwärter auf den oberbayerischen Meistertitel im Mittelgewicht in den Boxring.

Bereits in Runde eins erwies sich d’ Almeida als der erwartet schwierige Gegner. „Er hat seine Angriffe aus tief geduckter Haltung gestartet, um sich dann blitzschnell aufzurichten und zu punkten“, beobachtete Helmut Felixberger. Nach gelungener Aktion habe sich Sperrs Kontrahent dann wieder in diese Lauerstellung zurückgezogen. Vincent Sperr, in klassischer Boxstellung kämpfend, musste den ein oder anderen Treffer einstecken.

Im zweiten Durchgang fand Sperr sich dann besser zurecht, konnte den Münchner mehrmals klar treffen. Beide Boxer verlangten sich nun alles ab, es entbrannte ein intensives Gefecht, die Vorteile änderten sich ständig. Auch die dritte Runde begann mit einem offenem Schlagabtausch – d’ Almeida landete Körpertreffer, Sperr konnte sie nicht immer abblocken, punktete aber aus der Distanz gut mit.

Am Ende des mitreißenden Kampfes war es nun die Aufgabe der Kampfrichter, den Sieger zu finden. Die Entscheidung fiel auf Ronny d’Almeida. „Ausschlaggebend für das Urteil war wohl der aggressive Kampfstil“, vermutete Felixberger. Dennoch hielt sich seine Enttäuschung in Grenzen. „Vincent steht erst am Anfang einer viel versprechenden Laufbahn. Seine klare Kampfweise wird sich durchsetzen“, ist Helmut Felixberger überzeugt. ez/bj