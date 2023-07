FMG-Schülerinnen bei Landesfinale: Tolle Leistung, übermächtige Gegner

Flott und mit Bestzeiten unterwegs war das 800-Meter-Trio des FMG mit (violett, v.l.) Maresa Hense, Shanice Nützl und Lea Wieninger, angefeuert von (im Hintergrund) Lehrerin Bianca Heinrici (r.) und Teamkollegin Leonie Schmid. © fmg

Leichtathletik-Wettkampfmannschaft der Mädchen II des Franz-Marc-Gymnasiums landet wiederholt auf Platz zwei beim Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“.

Markt Schwaben – Bis zum Ende hat die Wettkampfmannschaft der Mädchen II des Franz-Marc-Gymnasiums in München alles gegeben, es hat aber wieder nicht sollen sein. Wie bereits im Vorjahr mussten sich die Markt Schwabenerinnen trotz beachtlicher Leistungen geschlagen geben und der Eliteschule des Sports (Bertolt-Brecht-Schule) aus Nürnberg im Leichtathletik-Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ den Vortitt lassen. Das FMG-Team wurde Zweiter (7376 P.).

„Auch wenn das FMG nicht über die Anzahl an Kaderathletinnen wie Nürnberg verfügt, so sind die Leistungen unserer Mädchen nicht minder zu beachten“, sagte Sportlehrer Andreas Streng. So sprintete Maresa Hense die 100 m in beachtlichen 12,70 Sekunden, ehe sie (2:23,74 min.) als Teil des 800-m-Trios mit Lea Wieninger (2:25,72 min.) und Shanice Nützl (2:31,14 min.) und mit Bestleistung die zwei Stadionrunden zurücklegte.

Ebenfalls gut drauf war Leonie Schmid im Kugelstoßen (12,92 m) und Weitsprung (5,18 m), Speerwerferin Lucia Anderl (33,82 m), die Weitspringerinnen Lena Orend (4,69 m) und Shanice Nützl (4,67 m) und die Hochspringerin Iris Woryna (1,42 m). Auch die Staffel, komplettiert durch Karin Weiß, Wibke Friedrich und Sienna Olesch, steigerte ihre Saisonbestleistung auf 54,19 Sekunden. Ein Highlight war die Siegerehrung mit dem Deutschen Meister über 60 Meter, Alexander Askovic, und dem Vize-Europameister im Hochsprung, Tobias Potye, als Medaillenüberbringer. ez/bj