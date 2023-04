Poings Aushängeschilder: Toptalente und Titelsammler

Von: Helena Grillenberger

Für ihre herausragend sportliche Leistung ehrte Bürgermeister Thomas Stark (1. v. l.) Sportler der Gemeinde: unter anderem die Crossmintonspieler Florian Sachs, Paul Holleis, Vivien Klee, Katrin Huber, Maximilian Jannack und Waltraud Gierschik-Bley. © Gemeinde Poing

Gemeinde Poing zeichnet ihre sportlichen Aushängeschilder bei Ehrungsabend aus.

Poing – Tolle Ergebnisse bei Weltmeisterschaften, einer Europameisterschaft und den Deutschen-, Süddeutschen- und Bayerischen Meisterschaften konnten die Poinger Sportler im vergangenen Jahr verzeichnen. Bei der Sportlerehrung wurden die besonderen Leistungen der Aushängeschilder nun in ihrer Heimatgemeinde gewürdigt. Insgesamt 129 Athleten aller Altersklassen wurden mit einer Medaille geehrt – 15 davon waren als Einzelsportler erfolgreich, 114 Sportler in 17 verschiedenen Poinger Vereinen.

So wurde beispielsweise Martina Simon vom TC Rot-Weiß (AK 55) für ihren sechsten Platz in der Tennis-Team-Weltmeisterschaft ausgezeichnet. Auch für die Poinger Rock’n’Roll-Tänzer war das vergangene Jahr ein erfolgreiches: Annika Voss von den Rock Rebells des SV Anzing belegte in der Lady Formation den achten Platz bei der DM. Die Rock’n’Roll-Gruppe Twickers des SV Anzing erreichte in der Lady Formation DM-Platz sechs und der Remastered-Gruppe gelang es in der Masterklasse, sich den Titel „Deutscher Meister“ zu sichern.

Silvie Kaiser vom Ski-Club Poing belegte den zweiten Platz im Ski Alpin AK C4 in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Super G.

Für die Leichtathleten gab es ebenfalls einige Medaillen: Anna-Lena Obermaier von der LG Telis Finanz Regensburg holte bei den Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften den zweiten Platz im Fünfkampf. Die Halbmarathon-Mannschaft der Frauen der SG Poing (LG Sempt) konnte sich über Platz fünf bei den Deutschen Meisterschaften freuen.

Den Titel einer Weltmeisterin im Crossminton hatte sich Vivian Klee vom TSV Poing Speedfires im Damen Einzel Ü 40 gesichert – und landete gemeinsam mit Paul Holleis im Mixed-Wettbewerb auf dem Silberrang der DM im Doppel.

Beim Sport gehe es um gemeinsame Werte wie Teamwork, Gleichberechtigung und Toleranz, erklärte Bürgermeister Thomas Stark in seiner Rede. Diese würden das Vereinsleben prägen und Vereinsmitglieder zusammenbringen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen oder Bildungsstand. Beispielsweise zur Integration von Flüchtlingen im vergangenen Jahr, habe der Sport und das Vereinsleben eine wichtige Basis gebildet, da beim gemeinsamen Training ein Zusammengehörigkeitsgefühl habe entstehen können.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen könne das positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen, erklärte der Bürgermeister. Geehrt wurden nämlich auch die Gewinner des Sparkassenpokals: Die Fußballjugend des TSV Poing (Jahrgang 2013) und die Schach AG der Anni-Pickert-Grundschule, die den zweiten Platz der Münchner Schulschachmeisterschaften und Rang drei im Nikolausturnier erreicht hatte. „Schachsport ist selbstverständlich ein Sport, der hier geehrt werden kann“, betonte Stark. „Vor allem, wenn man als Grundschulgruppe die Gymnasiasten bezwingt.“