Torhüterfrage bei EHC Klostersee geklärt

Teilen

Goalie Marinus Schunda hat in Grafing verlängert. © sro

Dominik Gräubig verlässt EHC Klostersee, bisheriges Torhüter-Duo Hähl/Schunda bleibt in der Eishockey-Bayernliga an Bord.

Grafing – Der EHC Klostersee hat für die kommende Bayernliga-Saison die Schlüsselposition zwischen den Pfosten besetzt und vertraut dabei auf Bewährtes. Das Torhüter-Duo für die Spielrunde 2023/24 werden Philipp Hähl und Marinus Schunda bilden.

„Unsere absolute Wunschbesetzung. Mit den beiden haben wir eine ideale Paarung aus Erfahrung und Talent an Bord und ich denke, damit sind wir auf einer wichtigen, wenn nicht sogar der wichtigsten Position in einer Eishockeymannschaft bestens aufgestellt“, betonte Dominik Quinlan bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerungen.

Ein Trio, aus dem jeder den Anspruch hat zu spielen, ist in der Bayernliga im Unterschied zu einer Doppelrunde in der Oberliga Süd mit vielen Wochenspieltagen nicht nötig.

Der Sportliche Leiter der Grafinger bestätigte in diesem Zusammenhang, dass Goalie Dominik Gräubig den EHC nach insgesamt 184 Pflichteinsätzen in insgesamt sechs Jahren verlassen und sich einem anderen Viertligisten in der Region anschließen wird. „Ein Trio, aus dem jeder den Anspruch hat zu spielen, ist in der Bayernliga im Unterschied zu einer Doppelrunde in der Oberliga Süd mit vielen Wochenspieltagen nicht nötig“, so Quinlan. „Die vakante Backup-Stelle hinter den zwei Stammgoalies, sollte sich von denen mal einer verletzten oder aus anderem Grund fehlen, wird ein Nachwuchskeeper einnehmen.“

Mit den beiden Verlängerern habe man eines der besten, wenn nicht das beste Puckfänger-Tandem im Bayerischen Oberhaus in den eigenen Reihen, glauben auch die beiden Head-Coaches Gert Acker und Florian Engel: „Philipp zählt zweifelsohne zu den besten Keepern in der Liga. Er war einer der Garanten für den Bayernliga-Meistertitel in der Saison 2021/22. Und Marinus ist top ausgebildet, hat das bei seinen Einsätzen zuletzt in der Oberliga Süd bewiesen und gezeigt, was er draufhat.“ Der 29-jährige Hähl steht vor seiner dritten Saison bei den Klosterseern. Den 20 Jahre jungen Schunda sieht man als ideale Ergänzung, wie Acker sagt: „Er hat im Vorjahr einen guten Einstieg ins Senioren-Eishockey hingelegt und wird mit Sicherheit seine Einsätze bekommen.“ ele