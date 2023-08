VfB Forstinning: Trainer-Appell und Transfernews

VfB-Coach Florian Hahn (weiß) hat seine Spieler in puncto Trainingsfleiß ins Gebet genommen. © Artist S.ROSSMANN

TuS Geretsried und VfB Forstinning stehen vor ihrem Aufeinandertreffen am Samstag um 14 Uhr in der Fußball Landesliga Südost nach suboptimalen Starts bereits unter Zugzwang.

Forstinning – Beim Fußball-Landesligaduell zwischen dem TuS Geretsried und dem VfB Forstinning, das am heutigen Samstag um 14 Uhr im Isaraustadion (Jahnstraße 4) angepfiffen wird, hoffen beide Vereine auf eine Trendwende. Insgesamt unbefriedigend verliefen nämlich die ersten drei Spieltage für die beiden Kontrahenten, die sich nun auf den Rängen 14 und 16 begegnen.

Deutlichen Verbesserungsbedarf sieht Forstinnings Trainer Florian Hahn dabei bezüglich der Trainingsquantität. „Wir müssen einfach mehr machen.“ Zu viele Absenzen in einigen Einheiten verhindern eine gewisse Kontinuität bei den Automatismen, diesbezüglich nahm Hahn seine Eleven diese Woche auch ins Gebet. Für das Geretsrieder Spiel melden sich mit Dimitar Kirchev, Nico Weismor und Korbinian Hollerieth zumindest drei Stammkräfte wieder zurück aus dem Urlaub, die Auswechselbank wird also besser und gut gefüllt sein.

VfB-Coach Hahn bemängelt quantitatives Trainingsengagement seines Teams und bekommt zwei neue Spieler

Noch einmal aktiv wurde der VfB Forstinning außerdem auf dem Transfermarkt. Mit Felix Breuer kommt ein in Markt Schwaben aufgewachsener Mittelfeldakteur zum VfB, der im vergangenen Jahr beim VfB Hallbergmoos in der Bayernliga Süd kickte. Zu ihm bestanden schon länger Kontakte, leider verletzte sich der 22-jährige Mittelfeld-Neuzugang nun am Sprunggelenk und muss auf sein Debüt im VfB-Dress noch warten. Zudem erweitert Clint Schmidt (SV Pullach) die Optionen von Hahn, auch wenn der 20 Jahre junge Stürmer erst einmal Trainings- und Spielpraxis benötigt.

Gar nicht glücklich ist auch Geretsrieds Technischer Leiter Martin Grelics mit dem bisherigen Auftreten seiner Truppe. „Gegen Kastl und Grünwald waren wir einfach nicht gut genug, vor allem die Art und Weise hat mir nicht gefallen.“ Der Funktionär vermisste Engagement und hätte sich vom Saisonstart eigentlich mehr erwartet. „Mit dem einen Punkt aus drei Partien bin ich absolut nicht zufrieden.“

In der Vorsaison landete der TuS knapp über den Relegationsrängen, nach Möglichkeit sollte der Abstand hierzu in diesem Spieljahr deutlich sicherer sein. „Die Spieler sollten sich jetzt fokussieren auf ihre Leistung.“ Nachdem auch der VfB keinen großartigen Start verzeichnete, erwartet Grelics ein „heißes Spiel“ mit Druck auf beiden Seiten. Dabei fehlen ihm aber sieben potenzielle Stammkräfte. „Das darf aber kein Alibi sein“, folgt schon einmal die Ansage auf etwaige Entschuldigungen. arl