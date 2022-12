Trainingsdefizite werden freigelegt

Foto: sro

Noch vor einer Woche wollte Stefan Zenger ein gewisses „Abstiegsgespenst“ bislang weder gekannt noch von ihm gehört haben. Ein Heimspiel später wurde der unheilvolle Geist nun in der Kabine von Grafings Regionalliga-Volleyballherren vorstellig.

Grafing – Dort saß also Mittelblocker und Teamsprecher Stefan Zenger mit seinen Jungs in bedröppelter Runde nach dem 1:3 gegen den SV Esting beisammen.

„Dann haben wir uns die Tabelle angeschaut und ich glaube, dass einige erst in diesem Moment realisiert haben, dass es drei fixe Absteiger in dieser Saison gibt.“ Noch schweben die Bärenstädter sechs Zähler über dieser Zone, doch weit hinter der eigenen Anspruchshaltung hinterher.

Dabei hatte die Grafinger Drittliga-Reserve, frisch eingekleidet in neue Trikots, gegen Esting zunächst dort angeknüpft, wo sie am vorangegangenen Spieltag phasenweise so erfolgreich Bad Windsheim mit 3:0 nach Hause geschickt hatten. Mit wackelfreien 25:16 Punkten gewann Grafing laut Zenger „souverän“ den ersten Satz. „Man hat sogar gemeint, dass da noch mehr für uns drin gewesen wäre. Trotzdem haben wir uns gesagt, dass wir nicht schon wieder einbrechen dürfen.“

Zu oft hatten sich im bisherigen Saisonverlauf Leistungshoch und -tief innerhalb einer Partie abgewechselt. So auch diesmal gegen die Olchinger, quasi auf Ansage. „Warum wir ab dem zweiten Satz doch wieder eingebrochen sind, kann ich nicht wirklich erklären“, so Zenger. Nach dem 20:25 war klar, dass diesmal kein Grafinger im Team von Trainer Dejan Stankovic einen Sahnetag erwischt hatte. Gegen „immer stärker werdende Estinger“ fand der TSV auch in Durchgang drei „kein richtiges Mittel“ für ein zwischenzeitliches Comeback – 22:25.

Und in Satz vier lag man bezeichnend schnell mit 9:21 hinten. „Das war blamabel. Und auch Dejan hat da schon resigniert und keine Auszeiten mehr genommen“, schilderte Zenger ein eher unwürdiges Spielende aus Sicht der Gastgeber mit 15:25. In einer ersten Analyse kam Stefan Zenger auf die suboptimale Stimmung auf dem Feld zu sprechen: „Die war nicht so, wie man sie sich wünschen würde. Da war keiner da, der die Leute motiviert hätte, wenn es schlecht läuft. Da fehlt uns auch ein bisschen gemeinsames Training.“

Eigentlich wollte man sich im direkten Duell einen komfortablen Puffer auf die Estinger zulegen, die nun an der TSV-Zweiten im Tableau vorbeigezogen sind. „Ich hoffe, dass jetzt alle den Ernst der Lage erkannt haben und noch motivierter in den nächsten Spielen sind“, sagte Zenger. Zwei Partien bleiben bis Weihnachten, um dem Grafinger Abstiegsgespenst ein wenig von seinem Schrecken über die Feiertage zu nehmen.