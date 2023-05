Kirchseeoner Triathlon-Team vor Anstrengungen „nahe an der Kotzgrenze“

Von: Olaf Heid

Sie bilden das Triathlon-Team des ATSV Kirchseeon (v.l.): Simon Müller, Florian Herold, Kilian Möchel, Simon Piwowarsky und Johannes Müller. Foto: Andreas Lucke © Andreas Lucke

Ausdauersport erfreut sich einer steigenden Beliebtheit, auch der Triathlon gehört dazu. Beim ATSV Kirchseeon haben sich die Freunde der Kombination Schwimmen, Radfahren und Laufen vor geraumer Zeit zu einer kleinen Sparte in der Abteilung Schwimmen zusammengeschlossen.

Kirchseeon – Am kommenden Wochenende feiert nun sogar eine Herrenmannschaft Premiere in der Triathlon-Landesliga.

Ein Anführer des Quintetts ist Florian Herold (18), der vor vier Jahren durch einen Onkel vom Ausdauer-Virus infiziert wurde. „Ich habe zehn Jahre Fußball gespielt und wollte was anderes machen“, sagt der Student. Sein guter Kumpel Simon Müller (18) sprang mit ins Boot, gemeinsam unternahm man Radtouren, und irgendwann stieß dessen Bruder Johannes Müller (20) dazu. Letzterer ist befreundet mit Kilian Möchel (21) und hatte auch Kontakt zu Simon Piwowarsky (27), der beim DAV Zorneding eine Triathlon-Größe ist. Gemeinsam waren alle in der Schwimmsparte des ATSV Kirchseeon dabei. Nun wollen die Fünf etwas Neues ausprobieren.

Sie haben ein Ligateam gegründet und wollen heuer erstmals als Einheit in der untersten Klasse, der Landesliga, auftrumpfen, verrät Herold als Mannschaftssprecher die Ambitionen. Die vierteilige Rennserie beginnt am Sonntag, 21. Mai, in Oberschleißheim im Kurzdistanzformat. Im Juni und Juli folgen danach die weitere Veranstaltungen in Bad Tölz (25. Juni), Zusmarshausen (2. Juli) und zum Abschluss am Ammersee (8. Juli).

Der Auftakt an der Olympia-Regattastrecke hat es mit gleich zwei anstrengenden Sprint-Teilen in sich. „Wir starten als Team und müssen beim Swim-Run auch als Team zu viert ins Ziel kommen“, erläutert er den ersten Abschnitt der Aufgabe. 400 Meter im Wasser folgen also 2,5 km Laufen. „Da müssen wir uns die Kräfte einteilen. Man befindet sich immer nahe an der Kotzgrenze“, so Herold lachend.

Nach einer kurzen Pause folgt dann in Oberschleißheim für die Kirchseeoner Triathleten noch das Bike-Run (20 km auf dem Rad, 2,5 km Laufen). „Auch hier müssen wir als Team zusammen ins Ziel kommen, nur einer darf hier abreißen lassen“, erklärte Herold den Ablauf. Das Ziel der ATSV-Formation: „Wir versuchen im oberen Bereich zu landen.“

Ob es für den Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse, die Bayernliga, reicht, bleibt abzuwarten. „Wir sind zuversichtlich, dass die Jungs oben mitmischen können“, betont Spartenleiter Andreas Lucke. Sein Optimismus kommt nicht von ungefähr: Anfang Mai sicherte sich der Kirchseeoner Kilian Möchel in Krailing den oberbayerischen Meistertitel im Duathlon (Format: run-bike-run) in seiner Altersklasse. Auch die anderen Vier sind hochmotiviert aus den Trainingslagern in Istrien und auf Mallorca zurückgekehrt.

Ab Sonntag, 28. Mai, bietet der ATSV für alle Mitglieder und solche, die es noch werden wollen, wöchentlich geführte Rennradradausfahrt an (Start 12 Uhr, Kirchseeon Bahnhof). Ziel ist es, insbesondere jungen, aktiven Nachwuchs zu finden, der Spaß am Ausdauersport hat. Zudem lädt die Sparte ab sofort mittwochs (18 bis 19 Uhr) zum Lauftraining ins Zornedinger Stadion ein. OLAF HEID

