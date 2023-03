Grafings U20-Reserve: Volleyball-Triumph über Alter und Technik

Bronze für Grafings U20-Rasselbande mit (oben v.l.) Trainer Fabian Siegel, Emil Mayershofer, Robin Bein, Fabian Singer, Julian Kursawe, Alex van der Straaten, Lukas Prommersberger, Leo Lütke-Spatz, Paul Jergens, Thies Subke, Janno Jell, Lian Halm und Tim Kaupa sowie (unten, v.l.) Timo Keller und Frederik Jost. © tsv grafing

Volleyball U20-Reserve des TSV Grafing wird Südbayern-Dritter.

Grafing – „Mit diesem Megaerfolg hätte keiner gerechnet!“ So freut sich ein Trainer, der eine, in seinen Augen sportliche Variante von David-gegen-Goliath nacherzählt. In diesem Fall: Fabian Siegel und die Zweitvertretung von Grafings U20-Volleyballjunioren, deren Bronzemedaillen bei der Südbayerischen gefühlt golden glänzten.

Während die Erstvertretung, wie berichtet, am Sonntag bei der Regionalmeisterschaft die Mission DM-Titelverteidigung startet, hat die deutlich jüngere TSV-Truppe in Schwaben rein sportlich die Qualifikation zur Landesmeisterschaft erfüllt, wo in diesem Jahr jedoch keine zweiten Mannschaften starten dürfen. Am ersten Turniertag feierte noch Rudi Obermair mit dem TSV-Team den bereits achtbaren Halbfinaleinzug durch ein 2:0 in der Zwischenrunde über Ausrichter TSV Weißenhorn.

Tags darauf übernahm Siegel den Trainerstab gegen den MTV München, der überwiegend drei bis vier Jahre älter auflief. Nach bärenstarker Leistung, aber einer knappen 1:2-Niederlage, beklagte Siegel Schiedsrichterfehler und nachteilige Korrekturen, die nur ein Vorgeschmack aufs kleine Finale gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching sein sollten. Erneut ging es gegen „deutlich Ältere“ nach 1:1-Sätzen in den Tiebreak. Grafing führte 11:5 als die Elektronik des Schiedsgerichts streikte. Nach „20 Minuten Chaos“ und einem abgelehnten Einspruch des DJK-Trainers nach einem Neustart, wurde auf Papier weitergeschrieben und Siegels Rasselbande belohnte sich mit einem 15:10 sowie Südbayern-Bronze für eine „überragende Teamleistung“. bj