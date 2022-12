Auszeichnung für Triebfedern

Von: Olaf Heid

Teilen

Ein dickes Dankeschön samt Urkunde und viel Applaus gab es für die neuen Ehrenmitglieder des TSV Ebersberg, die Vorsitzender Martin Schedo (3. von links) in der Jahreshauptversammlung auszeichnete (v.l.): Helmut Beindner, Rudolf Rombach, Walter Brilmayer, Sebastian Heilbrunner, Manfred Pompl, Bernhard Schaller, Reinhard Pecher, Bruno Zimmermann, Gregor Albrecht, Robert Vogel, Petra Gruber sowie Werner Gellrich. Foto: verein © verein

Die Corona-Pandemie hatte auch beim TSV Ebersberg eine normale Jahreshauptversammlung lange Zeit verhindert. Das erste ordentliche Treffen der Mitglieder danach war in der Ebersberger Alm aber alles andere als „normal“, sondern angesichts der Neuwahlen des Vorstands, vielen Berichten und unzähligen Ehrungen ungewöhnlich und besonders.

VON OLAF HEID

Ebersberg – Der Turn- und Sportverein hat dabei auch diejenigen Mitglieder gewürdigt, die teils seit Jahrzehnten als aktive Triebfedern im größten Verein der Kreisstadt (Anmerkung: der TSV hat inzwischen die 2500er-Marke übersprungen) erfolgreich wirken. In diesem Jahr war es eine große Zahl an TSVlern, die von der Versammlung in den illustren Kreis der Ehrenmitglieder einstimmig gewählt wurden.

In der Vorstandschaft und im Vereinsausschuss war zuvor intensiv darüber gesprochen und über Vorschläge –auch aus den Abteilungen – beraten worden, verriet TSV-Vorsitzender Martin Schedo. „Die große Anzahl kommt daher, weil fast alle ehemalige Vorstandsmitglieder sind, die in der Vergangenheit eine gewisse Zeit ihr Ehrenamt mit viel Einsatz ausgeübt haben.“ Man wolle deren Engagement und Verdienste um den Verein darum dementsprechend würdigen und „ein gutes Signal setzen“, betonte Schedo. „Wir wollen nicht einfach einen Stempel hinter ihre Zeit setzen und sagen: Das war’s dann.“ Im Gegenteil. „Und zukünftig wird es auch so sein, dass wir ausscheidende Vorstandsmitglieder auszeichnen.“

Unter den zwölf mit Urkunde und viel Applaus Geehrten finden sich also spartenübergreifend ehemalige Vorsitzende, Abteilungsleiter und Schatzmeister genauso wieder wie weiterhin aktive Übungsleiter oder Kampfrichter. Auch Altbürgermeister Walter Brilmayer, der seit knapp 50 Jahren dem TSV angehört und ihn stets förderte und unterstützte, gehörte an diesem Abend zu den Geehrten.

Im Beisein des Ehrenvorsitzenden Sebastian Pöschl erhielten die Zwölf aus den Händen des im Anschluss wieder gewählten TSV-Chefs ihre Auszeichnungen. Schedo war darüber „ungemein stolz“ und freute sich, dass die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstands uneingeschränkt folgten und den verdienten Ehrenamtlichen diese „nachträgliche Ehre“ zuteil werden ließen.

Die Geehrten:

Gregor Albrecht: Abteilung Fußball; ehem. stellv. Vorsitzender; Mitglied seit 1995.

Helmut Beindner: Abteilung Nordic Walking; ehem. Schatzmeister; aktiver Übungsleiter Nordic Walking; Mitglied seit 1998.

Walter Brilmayer: Altbürgermeister; Förderer und Unterstützer des TSV; Mitglied seit 1973.

Werner Gellrich: Abteilung Turnen und Stockschützen; ehem. Schatzmeister; Mitglied seit 1975.

Petra Gruber: Abteilung Handball; ehem. stellv. Vorsitzende; stellv. Spartenleitung Handball männlich; Mitglied seit 1974.

Sebastian Heilbrunner: Abteilung Leichtathletik; Kampfrichter, stellv. Abteilungsleiter; Mitglied seit 1997.

Reinhard Pecher: Abteilung Volleyball, Handball, Fitness & Gesundheitssport; ehem. Schatzmeister und Beisitzer; aktiver Übungsleiter Fitness & Gesundheitssport; Mitglied seit 1974.

Manfred Pompl: Abteilung Turnen, Leichtathletik und Nordic Walking; aktiver Übungsleiter; ehem. stellv. Vorsitzender; Mitglied seit 1981.

Rudolf Rombach: Abteilung Turnen, Tischtennis und Nordic Walking; ehem. Vorsitzender; Mitglied seit 1990.

Bernhard Schaller: Abteilung Tischtennis; Abteilungsleiter seit 1994; aktiver Übungsleiter; Mitglied seit 1991.

Robert Vogel: Abteilung Fußball; aktiver Übungsleiter; div. organisatorische Aufgaben in der Abteilung; Mitglied seit 1974.

Bruno Zimmermann: Abteilung Taekwondo; Abteilungsleiter, aktiver Übungsleiter; Mitglied seit 1985.