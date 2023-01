Fußball-Kreisligist TSV Emmering landet „Transferhammer“

Von: Julian Betzl

Der 22-jährige Abwehrspieler Georg Hanslmayer kommt vom VfB. © kn

Der TSV Emmering hat eine Neuverpflichtung für die Rückrunde verkündet. Georg Hanslmayer kommt von Landesligist VfB Forstinning.

Emmering – Auf seinen Social-Media-Kanälen schwärmt Kreisligist TSV Emmering bereits von einem „Transferhammer“. Zumindest das Entwicklungspotenzial des 22-jährigen Georg Hanslmayer, der von Landesligist VfB Forstinning an den Pfarrbach wechselt, dürfte wohl außer Frage stehen.

„Wer in der Jugend von 1860 Rosenheim ausgebildet wurde, beim Sportbund Rosenheim und in Forstinning Landesliga gespielt hat, kann ja wohl kein Blinder sein“, findet auch TSV-Pressesprecher Manuel Sedlmaier scherzhaft. Verletzungsbedingt kam der Abwehrspieler beim VfB allerdings nur auf fünf Ligaeinsätze seit seinem Wechsel aus Rosenheim zu Saisonbeginn. Laut Sedlmaier ist Hanslmayer derzeit aber „wohl schmerzfrei“ und dürfte den Vorbereitungsstart am 6. Februar voll mitziehen können.

Überhaupt glaubt Sedlmaier nicht, dass der Neue viel Eingewöhnungszeit benötigen wird. Schließlich wohnt Hanslmayer nicht nur in Gersdorf in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern habe auch einige Freunde im Team von TSV-Trainer Christian Kramlinger. Letzterer hätte das Defensivtalent übrigens gerne schon zu Saisonbeginn in Grün und Weiß spielen sehen. „Unser Coach und die Abteilungsleiter Andi Bauer und Moses Riedl haben ihn schon mal getroffen. Umso schöner, dass er jetzt doch zu uns kommt und den Konkurrenzkampf anheizt“, findet Manuel Sedlmaier. (Julian Betzl)