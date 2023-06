TSV Grafing: Kinder landen auf Wartelisten, statt beim Sport

Von: Wolfgang Herfort

Sie führen den TSV Grafing (v.l.): Carmen Remplewski (3. Vorsitzende), Anna Hopfes (1. Vorsitzende), Toni Wörndl (2. Vorsitzender) und Alexandra Daser ( Geschäftsführerin). kn © Foto: Verein

Über weit mehr als 2000 Mitglieder verfügt der TSV Grafing in seinen zwölf Abteilungen. Zur Jahreshauptversammlung erschienen allerdings nur rund drei Dutzend. Der Verein hat ein anderes Problem.

Grafing – TSV-Geschäftsführerin Alexandra Daser wollte an der geringen Besucherzahl in der Jahreshauptversammlung im Hofreiterhof in Oberelkofen kein mangelndes Interesse am Verein sehen, für sie sei es vielmehr Ausdruck, dass „alles in Ordnung ist und kein Grund zur Klage besteht“.

Ein Eindruck, der von den einzelnen Sparten ebenso bestätigt wurde wie von der guten Kassenlage. „Wir haben ein deutliches Plus erwirtschaftet“, freute sich Daser. Auch der bei einigen Vereinen zu registrierende Corona-Knick blieb beim Grafinger Turn- und Sportverein aus. „Unsere Mitglieder sind sehr, sehr treu“, erläuterte die Geschäftsführerin. Der TSV habe nur normale Fluktuation zu vermelden, „insgesamt sogar mehr Mitglieder als vor der Pandemie“.

Was den TSV Grafing dennoch umtreibt, ist die Hallenproblematik, „die riesengroß ist“. Im Handball, Basketball und Volleyball bestünde beispielsweise reges Interesse, „doch weitere Mannschaften aufzumachen geht nicht, wir haben keine Hallenkapazität dafür“. Die Wartelisten sind brechend voll. In der Turnabteilung und bei Movimento, der Akrobatik-Sparte, habe man „250 bis 300 Kinder vertrösten“ müssen, beim Eltern-Kind-Turnen mehr als 100.

Aus Dasers Sicht ein ganz bitterer Umstand: „Die Kinder hätten so viel Bock. Doch es ist kein Platz für die entsprechenden Gruppen da. Dabei würde es nicht an Übungsleitern und Betreuern scheitern.“ In Zeiten, in denen mangelhafte Bewegung angemahnt und der gesundheitliche Aspekt von Sport immer wieder betont werde, ein fataler Umstand. „Und wie kann man Kinder besser integrieren, als über den Sport“, verwies Alexandra Daser auf die steigende Zahl von Migrations- und Flüchtlingskindern.

Mit bangem Blick verfolgen die Grafinger nicht zuletzt aufgrund gestiegenen Interesses an ihren Angeboten die Entwicklung in Sachen Bau der Berufsschule in Grafing-Bahnhof. Von der dabei entstehenden Turnhalle erhoffen sich nicht nur die TSV-Sportler eine Entlastung. „Diese Halle würde schließlich allen umliegenden Vereinen zugute kommen“, so Daser vom TSV-Vorstand. Vom Traum einer Vier- oder Fünffach-Turnhalle habe man sich aber bereits verabschiedet. „Die wird wohl nicht kommen“, beklagt die Geschäftsführerin. Aber auch für eine kleinere Version wäre man dankbar.

Der TSV-Vorstand, der in der bestehenden Version im Amt bestätigt wurde (1. Vorsitzende Anna Hopfes, 2. Vorsitzender Toni Wörndl, 3. Vorsitzende Carmen Remplewski, Geschäftsführerin Alexandra Daser), werde sich weiter für einen Hallen-Neubau einsetzen, sagte Daser.

Eine Baustelle gibt es beim TSV Grafing dennoch – im wahrsten Sinn des Wortes: Im Stadion muss die rote Erde einer modernen Tartanbahn weichen, der Fußball- und Beachvolleyballplatz sind deshalb gesperrt. Bis voraussichtlich Anfang September dürften sich die Arbeiten hinziehen. Die restlichen Punktspiele der Saison müssen auf dem Trainingsplatz ausgetragen werden.