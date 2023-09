Kreis Ebersberg: Gartner will keine Ausreden, FC die rote Laterne loswerden und Backa mehr Fans

Von: Wolfgang Herfort

Ein Erfolgssouffleur? Marius Ortmann (li.) hört sich alles an, was seinem FC Ebersberg auf die Punktsprünge hilft. © Christian Riedel / fotografie-ri

Am Wochenende stehen wieder einige Spiele mit Ebersberger Beteiligung auf dem Programm: Unter anderem gastiert der FCE beim TSV Hohenbrunn.

TSV Hohenbrunn – FC Ebersberg Sa. 15:00

Es war ein Hochgefühl mit negativem Touch. „Hätte man mir vor dem Spiel gesagt, dass wir einen Punkt holen, hätte ich freudig zugestimmt.“ Doch nach dem 2:2 gegen den Kreisklasse 6-Tabellenführer Fortuna Unterhaching beklagte „Club“-Trainer Florian Szabo zwei verlorene Zähler. Der späte Ausgleich verhinderte die Krönung einer souveränen Vorstellung seiner Ebersberger.

In Hohenbrunn werden die FC-Kicker nicht über sich hinaus wachsen müssen, um sich vom Tabellenkeller zu verabschieden. Die Gastgeber schnitten bei ihren zwei absolvierten Partien nicht besser ab, liegen in Schlagweite. Mit einem Auswärtserfolg könnte ihnen der FCE die rote Laterne in die Hand drücken und Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. (hw)

SV Steinhöring – Putzbrunner SV So. 14:00

Für Steinhöring kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen. Bereits in der Vorbereitung traf das Team von Maxi Backa in einem Testspiel auf Putzbrunn. „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie in unsere Gruppe kommen“, sagt Backa über die Testspiel-Vereinbarung. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Aber wir wollen uns nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren, sondern zeigen, was wir können.“

Nach der Niederlage in Grasbrunn möchten die Gastgeber zu Hause zu alter Stärke zurückfinden. Dafür wünscht sich der TSV-Trainer jede Menge Unterstützung durch die eigenen Anhänger. „Im ersten Heimspiel sind wir leider fast im Regen ertrunken. Nun hoffe ich auf besseres Wetter und auf einige Zuschauer.“ (fhg)

TSV Egmating – TSV Haar So. 14:00

„Eigentlich ganz einfach“, sagt Egmatings Abteilungsleiter Georg Keller zu der Marschrichtung fürs anstehende Heimspiel: „Spielerisch wie Anfang der zweiten Halbzeit gegen Putzbrunn und diesmal die Tore machen, dann kann nix schiefgehen.“ Zuletzt ging es allerdings zweimal schief. Knapp zwar, aber in Putzbrunn (1:2) und gegen Grasbrunn (2:3) gingen die „Wölfe“ jeweils leer aus. Da nutzt es nichts, dass Keller seiner Mannschaft bescheinigt, „ja gut gespielt“ zu haben.

„Wir hätten halt was mitnehmen müssen. Mein Gefühl fürs Spiel gegen Haar ist gut.“ Hoffnung gibt zudem die Rückkehr mehrerer Spieler. So stehen Alex Olesch und Josip Puljic wieder zur Verfügung. Auch Trainer Dimitri Georgakopoulos mischt nach seinem Urlaub inzwischen wieder voll auf dem Platz mit. (hw)

TSV Poing – VfB Forstinning II So. 14:30

„Wir wollen ein besseres Gesicht zeigen“, kündigt Poings Spielertrainer Stefan de Prato vor dem Duell mit dem VfB Forstinning II an. Bei der 2:5-Niederlage gegen Haar in der Vorwoche mussten die Poinger ihren ersten Rückschlag in der noch jungen Saison erleiden. Nun möchten sie sich rehabilitieren.

„Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und wollen versuchen, die Punkte zu Hause zu behalten“, hofft de Prato auf die passende Antwort seiner Elf. Doch vor dem Gegner aus Forstinning ist Vorsicht geboten. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die letztes Jahr nur knapp den Aufstieg verpasst hat“, weiß de Prato um die Qualität der VfB-Reserve. „Forstinning muss, beziehungsweise soll gewinnen. Wir haben die Underdog-Rolle.“ (fhg)

ASV Glonn – TSV Grafing So. 14:30

Fürs Derby muss Wolfgang Gartner nicht lange rätseln, was es besser zu machen gilt. Die 1:3-Niederlage bei Forstinning II ist schließlich noch frisch im Gedächtnis. „Wir haben uns selber geschlagen“, ärgert sich der ASV-Coach, „inklusive verschlafener 30 Minuten“. Auch die Chancenverwertung müsse besser werden. „Unsere Schüsse landeten nicht im zweiten, sondern im dritten Stock.“ Trotzdem ist Gartner anspruchsvoll fürs Duell mit Kellerkind Grafing: „Drei Punkte, alles andere kommt nicht in die Tüte.“ Was nicht ganz einfach werden dürfte.

Denn drei, vier Stammspieler stehen den Glonnern nicht zur Verfügung. So musste Jakob Stefer zuletzt kurzfristig absagen. Ausfallen werden zudem Michael Staudinger und Tobias Schwaiger. Denis Mini wird ohnehin seit geraumer Zeit vermisst. „Jammern hilft nicht“, sagt Gartner, „müssen die anderen zeigen, dass sie in die Erste gehören.“ Keine schlechten Voraussetzungen für die Gäste um Trainer Alexander Salem, ihren ersten Sieg der Saison zu landen, wenn beim Gegner das Gros der etablierten Defensive fehlt. (hw)