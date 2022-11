Drei Stunden durchgetanzt: Erste Zumba-Party in Poing voller Erfolg

Von: Julian Betzl

Wo ist Walter? Drei männliche Zumba-Tänzer fand die Redaktion im Wimmelbild zur Poinger Party. „Einige Väter standen mit Kinderwagen oben auf der Tribüne. Oft trauen sie sich nicht, mit zu tanzen“, hofft Andrea Vertedor Sanchez nächstes Mal auf eine höhere Männer-Quote © Stefan Rossmann

„Von Vier bis 70“: Gut 200 Teilnehmer feiern mit Cocktails und lateinamerikanischen Rhythmen in der Dreifachhalle.

Poing – Wer sich auf der allerersten „Mega-Zumba-Party“ des TSV Poing zwischendurch nach einer Bar umgeschaut hat, hinter der ein gut gelaunter Barkeeper exotische Cocktails zu lateinamerikanischen Rhythmen mixt, suchte vergebens. „Wir haben getanzt und gefeiert, aber ohne Alkohol“, lacht Andrea Vertedor Sanchez. Dank eines Sponsors, „wurden die Energiespeicher ausschließlich mit Obst und Wasser aufgefüllt“.

Drei Stunden lang versuchten die gut 200 Tanz- und Zumba-Fans in der Poinger Dreifachhalle mit den Choreografien der insgesamt elf Instruktoren Schritt zu halten und die Hüften kreisen zu lassen. Von der Showbühne aus blickte Andrea Vertedor Sanchez, Zumba-Fitnesstrainerin beim TSV Poing, in ein Meer verschwitzter, aber ungleich begeisterter Gesichter. „Von Kleinkindern bis mindestens 70 Jahre waren alle Altersgruppen dabei. Neben mir hat auf der Bühne auch mal eine Vierjährige getanzt.“

Bessere Stimmung als bei über 20 Zumba-Partys

Als Vortänzer und Anheizer kamen Zumba Jammer Robin Rodlauer (Tanktop, li.) und TSV-Trainerin Nubia Gereon (Mitte, blaues Top) selbst ordentlich ins Schwitzen. © Stefan Rossmann

Sie sei schon auf „über 20 Zumba-Partys“ gewesen, sagt Vertedor Sanchez. „Aber hier war die Stimmung viel besser und hat all unsere Erwartungen übertroffen.“ Unter der Veranstaltungsleitung von Poings Abteilungsleiterin Maria Schatzl haben Vertedor Sanchez und ihr TSV-Trainerkollege Balázs Dukkon im Mai damit begonnen, diese Großveranstaltung auf die Beine zu stellen. „Anfangs war die Party für 70 Leute geplant“, erzählt Maria Schatzl, dass die überraschend vielen Ticket-Anfragen die Zielgröße rasch nach oben schießen ließ. „Aber dass wir gleich bei unserer allerersten Zumba-Party insgesamt über 200 Leute in die Halle bekommen, hätte ich nie erwartet.“

Ohne großes Vorgeplänkel wurden die Partygäste in Sportklamotten und Turnschuhen ruckzuck in Stimmung gebracht. Unter der Leitung von Vincent Asa eröffneten die Poinger Nachwuchstänzer mit einer knackigen Hip-Hop-Aufführung für die Zumba-Instruktoren aus Poing und dem Großraum München. Als Highlight konnten Schatzl und ihr Orga-Team zwei namhafte Zumba Jammer, sprich professionelle Trainer-Ausbilder, engagieren. So reiste Ádám Horvárt eigens aus Ungarn an und wurde in der Halle von Robin Rodlauer flankiert.

Spannungskurve bei Playlist entscheidend

Dass die beiden ihr Handwerk verstehen, machte sich am nimmermüden Tanzvolk bemerkbar. „Oft gehen die Leute vor der zweiten Hälfte einer Zumba-Party nach Hause, weil das schon sehr anstrengend ist. Hier haben aber fast alle drei Stunden lang durchgetanzt“, staunt Andrea Vertedor Sanchez und glaubt einen entscheidenden Teil des Erfolgsrezeptes entschlüsselt zu haben: „Zumba ist Intervalltraining. Deshalb ist die Zusammenstellung der Playlist wahnsinnig wichtig. Zu zweit haben wir lange daran gebastelt.“

Idealerweise entstehe durch passend eingestreute „ruhige Lieder“ im Wechsel mit beispielsweise Salsa- oder Merengue-Rhythmen, Reggaeton- und Hip-Hop-Beats sowie einem Dance-Mix aus Charthits eine eingängige, abwechslungsreiche, und vor allem tanzbare „Spannungskurve“.

Unterm Strich ein Plus

Selbstverständlich in einem dafür geeigneten Rahmen. Ein Tontechniker installierte im Vorfeld der Veranstaltung die extern angemietete Musik- und Belichtungsanlagen. Hallenmiete, Versicherungen, Gagen und GEMA-Gebühren dazugerechnet, „war es mein großes Ziel, kein Minus zu machen“, gesteht Maria Schatzl. Noch ist die Abrechnung nicht abgeschlossen, aber Schatzl ist sich sicher, mit der Poinger Party-Premiere unterm Strich im Plus zu landen.

„Ein Haufen Arbeit im Vorfeld, aber alles hat super funktioniert – und die Stimmung war bombastisch! Wir machen auf jeden Fall eine Wiederholung“, verspricht die TSV-Abteilungsleiterin. Und auch Andrea Vertedor Sanchez hat nach dem Zumba-Zapfenstreich viel positives Feedback erhalten: „Die Leute fanden es einfach super, dass so ein großes Event auch mal im Umland von München stattgefunden hat.“

