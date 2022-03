Acht Tore, kein Sieger: Jokic-Elf trotzt Zorneding ein Remis ab

Auf dem Weg zur Steinhöringer Führung: Niklas Urban (Mitte) umkurvt Zornedings Keeper Benedikt Hartl. Verteidiger Anton Tristl kann nicht mehr eingreifen. © Foto: Stefan Rossmann

In einem spektakulären ersten Pflichtspiel nach der Winterpause hat der TSV Steinhöring in Zorneding nur knapp eine große Überraschung verpasst.

Zorneding – Erst in der Nachspielzeit kamen die favorisierten Gastgeber zum Ausgleich, am Ende trennten sich beide Teams mit 4:4 (1:3) und Steinhöring konnte immerhin einen Zähler entführen. „Das geht schon in Ordnung so. Ein Punkt gegen ein Spitzenteam kann Gold wert sein im Kampf gegen den Abstieg“, meinte Gästetrainer Petar Jokic hinterher.

In einer kampfbetonten Partie ging seine Elf durch Maximilian Mader (6.) in Front und ließ sich auch durch den Ausgleich von Sascha Pollich (8.) nicht entmutigen. Ein Doppelpack von Niklas Urban (11., 45.) im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ließ die Gäste schon früh von einem zählbaren Erfolg träumen. „Das Spiel war eine Belohnung für unsere gute Arbeit in der letzten Zeit“, erläuterte Jokic.

Für die Zornedinger lief der Nachmittag dagegen weniger erfreulich. „Es war ein wildes Spiel, lecko mio“, kommentierte Co-Trainer Florian Heppert die Geschehnisse. In der ersten Hälfte sah er „drei kapitale Defensivfehler“ seiner Mannschaft, die Steinhöring eiskalt in Tore ummünzte. „Da waren wir richtig schlecht. Immerhin haben wir nach der Pause Moral bewiesen“, so Heppert weiter. Beim Stand von 1:3 war Markus Weth nach einem vergebenen Pollich-Strafstoß im Nachsetzen erfolgreich (57.). Kurz darauf egalisierte Christoph Englmann (3:3/59.) die Partie.

Trotz Zornedinger Chancenplus durfte aber erneut Steinhöring jubeln. Die 4:3-Gästeführung durch Johannes Redl (75.) hatte bis in die Nachspielzeit Bestand. Nach einer Ecke markierte Thomas Holzmann den 4:4-Endstand (90.+2). Der ehemalige Zornedinger Trainer Petar Jokic ließ sich die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte trotzdem nicht vermiesen: „Ich habe viele Freunde gesehen. Es war ein schöner Tag.“ (fhg)

Zorneding: Benedikt Hartl, Julian Ullrich, Markus Bayer, Anton Tristl, Tobias Lentner, Matthias Schuster, Thomas Holzmann, Nikolas Schwirtz, Sascha Pollich, Christoph Englmann, Michael Stadler – Hugo Matthias, Johannes Bouacha, Markus Weth, Tobias Knöcklein.

Steinhöring: Stefan Billmayr, Leonhard Lang, Jan Carlos Lopez, Mijo Bacak, Johannes Redl, Danny Hahne, Max Mader, Niklas Urban, Andreas Sprenger, Benjamin Lechner, Christoph Kufer – David Haworth, Thomas Rotherbl, Thomas Steinegger, Kevin Dimov.

Schiedsrichter: Gianni Pipieri (FC Pipinsried).

Gelbe Karten: Holzmann - Lang, Urban, Kufer, Bacak.