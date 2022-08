Springen und Laufen: Acht Meistertitel für Vaterstettener Senioren

Von: Julian Betzl

Die TSVV-Athleten und ihre Unterstützer (o. v. l.): Albert Süß, Guido Müller, Helmut Dusch und Gerhard Zorn zusammen mit (u. v. l.) Christine Schmidt, Heidi Brozowski, Christian Töpfer und Dirk Schönmetzler. © PRIVAT

LEICHTATHLETIK - TSVV schlägt bei Lauf- und Sprungwettbewerben im Dantestadion am Medaillentisch ordentlich zu

Vaterstetten – Die kurze Anreise ins Münchner Dantestadion zur Bayerischen Senioren-Meisterschaft in den Lauf- und Sprungdisziplinen ließen sich neun Teilnehmer vom TSV Vaterstetten nicht entgehen – und schlugen am Medaillentisch kräftig zu. Insgesamt acht neue Landesmeistertitel wurden auf dem Rückweg gefeiert.

Als einzige weibliche TSVV-Teilnehmerin betrat Heidi Brozowski nach fünf Jahren erstmals wieder die Wettkampfbühne. Und als hätte es für sie gar keine lange Wettkampfpause gegeben, zeigte sie in der Altersklasse W65 im Weitsprung, dass sie nichts verlernt hat. Mit 3,27 Meter sprang sie zwar nicht ganz so weit wie früher, für den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft reichte es aber trotzdem locker. Weil es für Heidi Brozowski bei ihrem Comeback so gut lief, denkt sie bereits über einen Mehrkampf-Start im Herbst nach.

Albert Süß trotz erstem Platz unzufrieden

Bei den gleichaltrigen Männern stellte der TSVV gleich vier Teilnehmer. Gerhard Zorn hatte wochenlang mit kleinen Verletzungen zu kämpfen, weswegen er bei der Senioren-WM in Finnland Ende Juni kürzertreten musste. In München lief er nun jedoch in gewohnter Manier über 100 m, 200 m und 400 m seinen Konkurrenten zu drei Meistertiteln davon. Besonders erfreut war er über seine 200-m-Siegerzeit von 26,00 Sekunden, auf einen Einsatz in der Staffel verzichtete Zorn aber.

Trotz seines ersten Platzes im Hochsprung der M65 war Albert Süß hingegen nicht mit seiner Leistung zufrieden. Seine übersprungenen 1,20 m kommentierte er mit „kein Anlauf, kein Absprung und nur zwei gültige Versuche – da hat heute nichts gestimmt“.

Frank Böhnke schafft es drei mal auf das Siegertreppchen

Sowohl beim Dreisprung wie auch beim 100 und 5000 Meter-Lauf sahnte Böhnke ab. © privat

Frank Böhnke deckte mit seinen Disziplinen die ganze Bandbreite der Leichtathletik ab: Er startete über 100 m und im Dreisprung, wo er jeweils Zweiter wurde. Am Ende des Wettkampftages lief er noch die 5000 m, wo er sich auf Bronzerang drei vorkämpfte. Helmut Dusch wollte ursprünglich in der M65 über 100 m und 200 m antreten, verzichtete aber aus muskulären Gründen, um seinen Einsatz in der Staffel nicht zu gefährden.

Erstmals bei einer Meisterschaft trug Klaus Schrüfer das Trikot des TSV Vaterstetten. Er hatte in der Altersklasse M55 über 5000 m gemeldet. Da er mit vielen jüngeren Teilnehmern in einem Lauf antreten musste, ließ er sich von deren Tempo mitreißen. Drei Runden vor Ende musste Schrüfer das Rennen aufgeben, „denn ich war 30 Sekunden vor meiner Marschtabelle und dann ging nichts mehr“.

Dirk Schönmetzler beweist Allrounder Qualitäten

In der Altersklasse M50 trat Jan Domke zum Dreisprung an. Mit einer Weite von 8,93 m sicherte er sich den Titel des Bayerischen Meisters, die zuvor hoch eingeschätzte Konkurrenz hatte das Nachsehen. Christian Töpfer musste sich, ebenfalls in der M50, auf das Sprinten über 100 m und 200 m beschränken. Mit zehn Teilnehmern über die kurze Distanz war dort das größte Feld in allen Disziplinen und in allen Altersklassen am Start. Seine 13,26 Sekunden reichten immerhin für Rang sieben, über 200 m kam er als Vierter ins Ziel.

Jüngster TSVV-Senior im Dantestadion war Dirk Schönmetzler in der Altersklasse M45. Seine Erfolge über 100 m (Vizemeister), 110 m Hürden (Bayerischer Meister) und im Stabhochsprung (Bronze) demonstrierten Schönmetzlers Allrounder-Qualitäten. Beachtlich vor allem seine übersprungenen 2,80 m im Stabhochsprung, die ohne viel Vorbereitungstraining zustande kamen.

Mangel Konkurrenz war der Tagessieg beim Staffellauf gewiss

Bei so vielen Teilnehmern war es aus Vaterstettener Sicht naheliegend, eine 4x100-m-Staffel zu melden. Somit standen in der Altersklasse M50 Helmut Dusch, Christian Töpfer, Jan Domke und Frank Böhnke am Start. Mangels Konkurrenz galt es für den Tagessieg lediglich, den Staffelstab mit drei Sicherheitswechseln ins Ziel zu bringen und bei den Übergaben die Markierungen nicht zu übertreten – kein Problem.

Einige der TSVV-Athleten werden sich in den kommenden Wochen auf die Bayerische Senioren-Meisterschaft im Mehrkampf am 11. September vorbereiten, andere nehmen die Deutsche Seniorenmeisterschaft am 17. und 18. September in Erding ins Visier. Die abermals kurze Anreise darf gerne als gutes Omen dienen.