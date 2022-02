Shorttrack-Talent löst Ticket zur Junioren-WM

Dem Pokal für Platz drei beim Deutschland-Cup folgte für Shorttrackerin Katharina Ulrich (EHC Klostersee) das WM-Ticket. © Foto: privat

Es ist der Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere. Katharina Ulrich vom EHC Klostersee hat sich das Ticket für die Junioren-WM in Polen gesichert.

Grafing – Sie hat den größten Erfolg ihrer Shorttrack-Karriere gelandet. Das Aushängeschild des EHC Klostersee, Katharina Ulrich (16), hat sich beim Lehrgang der Nationalmannschaft in Dresden ein Ticket für die vom 4. bis 6. März im polnischen Danzig stattfindende Junioren-Weltmeisterschaft gesichert.

Es war für die Elftklässlerin aus Grafing der perfekte Abschluss einer turbulenten Woche in Sachsen. Direkt nach dem Deutschland-Cup in der Joynext-Arena, den sie in der Leistungsgruppe 2 erfolgreich hinter zwei älteren Junioren aus Rostock auf Rang drei abgeschlossen hatte, war sie bereits, wie berichtet, in das deutsche Team für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) im finnischen Vuokatti aufgenommen worden. Nun folgte für die Klosterseer Eisflitzerin nach einem anstrengenden Lehrgang also das i-Tüpfelchen.

Extrem anstrengende Qualifikation auf Dresdner Eis

„Ich bin total positiv überrascht. Das war eine optimale Ausbeute für mich“, sagte die 16-Jährige nach der Rückkehr aus Dresden. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Es war aber auch eine große Menge an Trainingsfleiß und Leidenschaft dabei, wie ihre Mutter Renate Ulrich, zugleich Cheftrainerin und Abteilungsleiterin der EHC-Sparte, bestätigte. „Kathi hat die Zeit während Corona super genutzt und sich in allen Bereichen enorm gesteigert. Dafür haben sie auch die Trainer aus den anderen Vereinen gelobt“, erzählte sie.

Mit drei Aktiven und drei Trainern (Renate Ulrich, Christine Pollnow, Karin Zellhofer) hatte der EHC-Tross beim Cup die Erfolgswoche in Sachsen eingeläutet und Motivationshilfe geleistet. „Wir hatten viel Spaß, sowohl im Stadion als auch beim gemeinsamen Kochen in der Wohnung“, erklärte Renate Ulrich lachend. Zurück fuhr man allerdings nur zu fünft. Denn die Gymnasiastin blieb für diesen Vorbereitungslehrgang vorort.

Neben Kraft- und Ausdauertraining gab es jeden Tag für die 16-Jährige eine Leistungsprüfung, mit dem ein internes Ranking der WM-Kandidaten erstellt wurde. Zum Beispiel bei Staffeln oder einen Test über die „fliegende Runde“. Dabei haben die Eisflitzer zwei Runden, um sich auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen, bevor die Zeit der dritten Runde dann gemessen wird und in die Bewertung einfließt. Oder: vier Mal je eineinhalb Runden, mit einer Minute Pause dazwischen. „Die Ergebnisse aller Tests werden addiert und ergeben eine Abschlusstabelle“, erläuterte Renate Ulrich. „Das war richtig hart.“

Lange war alles offen. Die Klosterseerin lag mit guten Leistungsprüfungen punktgleich mit an der Spitze, sah sich aber gegenüber der härtesten Konkurrentin im Nachteil. Erst am Abschlusstag im letzten Test entschied Kathi Ulrich das Duell für sich und sicherte sich als Jüngste der Nominierten das letzte freie WM-Ticket. In Polen wird sie nun in der Staffel für Deutschland antreten.

Die Auswirkungen der anstrengenden Tage in Dresden spürte die 16-Jährige in dieser Woche. Sie kränkelte leicht. Das Training wurde für sie darum auf ein Minimum reduziert. „Das war körperlich alles extrem anstrengend für sie, aber auch vom Kopf her. Die Anspannung die ganze Zeit war gewaltig“, beschrieb es Mutter Renate Ulrich. Darum wird die WM-Starterin des EHC an diesem Wochenende eine Wettkampfpause einlegen und nicht mit den restlichen Grafinger Shorttrackern nach Inzell zum nächsten Teil des Regio-Cups fahren – eine Regenerationsphase für ihre Premiere bei einer Weltmeisterschaft.