Turbulente Runde für SCBV-Tischtennisherren

Von: Olaf Heid

Teilen

Gewannen ihr Doppel am letzten Spieltag: SCBV-Kapitän Norbert Wechsler (l.) und Felix Sauer. © stefan Rossmann

Tischtennis-Herren des SC Baldham-Vaterstetten schließen Landesliga als Tabellenvierter ab.

Vaterstetten – Es war eine Spielzeit mit Hochs und Tiefs für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des SC Baldham-Vaterstetten. Die Formation um Kapitän Norbert Wechsler feierte zum Abschluss einen 9:3-Sieg gegen den TSV Schwabhausen II und festigte damit aufgrund einer gleichzeitigen Niederlage des Tabellennachbarn Helfendorf mit positivem Punktekonto (19:17) ihren guten vierten Platz in der Landesliga Südsüdwest.

„Es war eine turbulente Saison mit vielen Widrigkeiten, die wir dank guter Moral positiv abgeschlossen haben“, zog Wechsler ein zufriedenes Fazit. Das vor der Runde ausgegebene Ziel, ein Rang im vorderen Mittelfeld, wurde damit erreicht. Es war die letzte Saison als Sechser-Mannschaft, denn in der nächsten (2023/24) wird nämlich mit einer Vierer-Truppe gespielt.

Los ging es zwar mit zwei Siegen für den SCBV, darunter einem überraschenden 9:5-Coup gegen den designierten Meister TSV Gräfelfing III. Allerdings mussten die Baldhamer personell umplanen, nachdem ihnen die Nummer zwei, David Mehlhorn, aufgrund Studiums in Passau kaum zur Verfügung stand. Sein Fehlen schmerzte, so Wechsler, aber „wichtige vier der 18 Spiele konnte er mitspielen“.

Es folgten einige Rückschläge durch unerwartete Niederlagen, darunter auch eine krankheitsbedingte, kampflose Absage und eine Partie, die man nur zu viert bestreiten konnte. Doch nach dem Sturz in den Tabellenkeller habe man bewiesen, so Wechsler, dass „die Moral stimmt“. Auch der zeitweise Ausfall von Florian Schönbeck wurde weggesteckt. Es folgten wichtige Siege gegen Dachau, Gräfelfing IV und Erdweg. Als Helfendorf coronabedingt nicht antrat, war man „dem Abstieg so gut wie sicher entkommen“. ola