U18-Leichtathlet Toldy in Topform zum Süddeutschen Titel

Von: Olaf Heid

Süddeutschlands schnellster U18-Junior über 60 Meter Hürden: Jonatan Toldy (li.) von der LG Sempt. Foto: ralf Görlitz © ralf Görlitz

Drei Medaillen, darunter eine goldene, sind die tolle Beute, die die Leichtathleten der LG Sempt bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften der U18 und Aktiven in Sindelfingen abgeholt haben.

Anzing – Nur mit einem vierköpfigen Tross war die Gemeinschaft aus dem Landkreisnorden im dortigen Glaspalast vertreten, stellte aber ihre nationale Klasse eindrucksvoll unter Beweis.

Den Auftakt machte am ersten Tag U18-Junior Andreas Gröninger, der in seiner Altersklasse zu seinem ersten größeren Wurfwettkampf antrat. Auf Anhieb sicherte er sich mit dem runden 5-kg-Sportgerät die Bronzemedaille (wir berichteten). 14,36 Meter zeigten am Ende die Ergebnistafeln an und gaben dem Semptler den ersten Fingerzeig, auf welchem Niveau heuer die Topplätze in Deutschland vergeben werden, nämlich zwischen 15 und 16 Metern. Gold und Hallentitel ging an Simon Kunkel (USC Mainz/15,21 m), Silber dazu an Samuel Sleet (TV St. Wendel/14,77). Mit einem Wurf in die Nähe seiner in der Vorwoche bei den Munich Indoors aufgestellten Bestweite (14,84 m) hätte es für Gröninger auch der zweite Platz werden können.

Spannend machte es Lea Holtmann im Weitsprung-Wettbewerb der Frauen. Im Feld der 17 Springerinnen startete die Semptlerin im Vorkampf als Letzte und war damit bis zum letzten Sprung des Vorkampfes auch noch nicht für den Endkampf qualifiziert. Dort setzte Holtmann dann einen Sprung auf 5,48 Meter in die Grube und war damit einen Zentimeter besser als die dann neuntplatzierte Carmen Nowicka (Eintracht Frankfurt/5,47 m). Im Endkampf gelang Lea Holtmann dann aber keine Verbesserung mehr und so blieb es bei Rang acht. Den süddeutschen Meistertitel schnappte sich Katharina Flaig (LG Offenburg/5,96 m).

Über 60 Meter Hürden der U18-Junioren zählte das LG-Duo Jonatan Toldy und Maximilian Schreiber durchaus zu den Medaillenkandidaten. Dieser Rolle wurden die beiden in den Vorläufen bereits gerecht. Sie gewannen ihre jeweiligen Rennen: 7,98 Sekunden wurden für Toldy gestoppt, während Schreiber mit 8,18 Sekunden sogar eine neue persönliche Bestleistung notieren durfte.

In der Vorwoche hatte das Sempt-Duo bereits eine erfolgreiche Generalprobe bei den Munich Indoors in der Werner-von-Linde-Halle hingelegt. Die Hürdensprinter hatten sich ein Duell um den Sieg geliefert, der an Toldy (7,98 Sek./Bestleistung) vor Schreiber (8,33) ging.

Im Endlauf in Sindelfingen wurde es spannender: Jonatan Toldy bestätigte mit 8,00 Sekunden seine gute Form und wurde Süddeutscher Hallenmeister. Er gewann das Rennen knapp vor Finn Mühlbauer (LG Stockach), der nur vier Hundertstelsekunden zurücklag. Toldy freute sich über den Titel – und auch für seinen Vereinskollegen. Denn Maxi Schreiber musste im Finale seine Bestzeit noch einmal steigern. Nils Haumann (VfL Sindelfingen) war ihm hautnah auf den Fersen und trieb den Semptler zu 8,16 Sekunden. Damit lag Schreiber eine Hundertstel vor dem Württemberger und erhielt bei der Siegerehrung die Bronzemedaille umgehängt. OLAF HEID