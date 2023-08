U20-EM in Israel: Speerwerfer Florian Schmid im Quali-Einsatz

Von: Olaf Heid

Abwurf zu DM-Bronze: In Rostock sicherte sich Florian Schmid (LG Sempt) das EM-Ticket. Heute geht’s in Israel los.Foto: Kiefner © Foto: Kiefner

Das Abenteuer Leichtathletik-Europameisterschaft hat für Florian Schmid von der LG Sempt bereits am vergangenen Donnerstag begonnen. Mit dem Zug ging es für den 18-Jährigen aus Anzing mit dem Zug zum Treffpunkt der Deutschen Nationalmannschaft der U20-EM nach Frankfurt, tags darauf mit dem Flieger gen Jerusalem.

Anzing/Jerusalem – Nach kurzer Akklimatisierungsphase beginnt für Schmid ab heute an Tag eins der Titelkämpfe in Israel bereits der Wettkampf.

Ab ca. 18 Uhr wird sich der Schmid dem Feld der vielen Speerwerfer stellen, die versuchen einen Platz im Finalfeld der zwölf Besten am Donnerstag zu kriegen. Der Anzinger, der sich (wie berichtet) als Drittplatzierter der U20-DM in Rostock für die europäischen Meisterschaften qualifiziert hatte, brennt auf seinen Einsatz. „Es bedeutet mir natürlich viel, hier dabei zu sein. Ich freue mich vor allem, da ich in der Vorbereitung der Saison nicht im Ansatz damit gerechnet habe. Ich hoffe vor allem Erfahrung für hoffentlich weitere internationale Einsätze sammeln zu können.“ Er ist stolz darauf im Nationaldress antreten zu dürfen. Den Koffer mit dem Sport-Outfit und der Bekleidung für offizielle Anlässe hatte der Semptler noch vor seiner Abreise erhalten.

Er fühlt sich gut vorbereitet. Auch sportlich, denn bei der Finalveranstaltung des Deutschen Werfercup zuletzt in Erding flog der Speer für ihn auf 63,86 Meter. Und auch vorort in Jerusalem: Florian Schmid bekam sogleich eine EM-Akkreditierung, die er „eigentlich immer mitführen muss. Am Stadioneingang wird man auch nur mit dieser reingelassen“, schildert der Anzinger die für ihn ungewohnten Sicherheitsvorkehrungen. OLAF HEID