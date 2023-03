EHC Klostersee: U20-Junioren ringen Freiburg in Playoff-Krimi 5:4 nieder

Durch die Freiburger Reihen getanzt: Klostersees Arnaud Eibl (in rot) gelang gegen die Breisgauer Wölfe ein Doppelpack. © stefan Rossmann

U20-Junioren des EHC Klostersee siegen im ersten Aufstiegsspiel zur DNL Division III nach 1:3-Rückstand mit 5:4 gegen EHC Freiburg.

Grafing – Die U20-Mannschaft des EHC Klostersee hat im Heimspiel vorgelegt. Der Grafinger Eishockey-Nachwuchs gewann das erste von zwei Aufstiegsspielen in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) Division III gegen den EHC Freiburg am Samstagabend in der Wildbräu-Arena knapp, aber verdient mit 5:4 Toren. „Vom Tempo und der Intensität her mit das Beste, was mein Team in dieser Saison aufs Eis gebracht hatte“, war Gert Acker mächtig stolz auf die Leistung seiner Schützlinge.

Gut zwei Stunden davor ließ sich der U20-Headcoach der EHCler während des Warm-up mit seinem Co-Trainer Bob Wren und dem als Overage-Spieler nicht einsatzberechtigten Kapitän Stefan Würmseer an der Seite die Anspannung nicht anmerken. Sein Team begann sehr schwungvoll und mit gleich zwei guten Einschussmöglichkeiten für Julian Dengl und Lukas Eberl (1./7.).

Was man sich über den Freiburger Torhüter im Vorfeld des Duells erzählt hatte, bewies sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels. Maurice Hempel, in der DEL2-Truppe der Wölfe einer der Backups, entschärfte allein im ersten Drittel ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen der Grafinger.

Ein Spiel auf sehr gutem Niveau und vor allem einem sehr effektiv agierenden Gast.

Die EHC-U20 dominierte den gesamten Startabschnitt, konnte die Überlegenheit aber nicht im Ergebnis darstellen. Nach gut zwölf Minuten fehlte den Gastgebern in der eigenen Zone sowohl Zuordnung und Zugriff und es stand fast aus dem Nichts 0:1. Klostersee meldete sich aber schnell zurück, einen Diagonalpass von Dengl versenkte Arnaud Eibl zum 1:1(15.).

Im zweiten Durchgang wurde es wilder – was beiderseits vor allem die defensive Ordnung anging. Folge der jeweiligen Unzulänglichkeiten in der Abwehr waren insgesamt vier Tore innerhalb von nur fünf Minuten. Zunächst zogen die Freiburger nach einem missglückten Aufbaupass und einem eiskalt zu Ende gespielten Shorthander auf 1:3 davon (25./27.).

„Ein Spiel auf sehr gutem Niveau und vor allem einem sehr effektiv agierenden Gast“, urteilte der hauptamtliche Klosterseer Nachwuchstrainer Markus Eberl auf der Tribüne. Kurze Zeit später hatten die Grafinger bereits wieder auf 3:3 aufgeschlossen. Beide Treffer gingen in Vorbereitung und Abschluss auf das Konto von Sebastian Kosmann und Felix Wiedenhofer, der beiden Förderlizenz-Leihgaben des ESC Dorfen (27./30.).

Die Acker-Schützlinge rissen das Ruder in dieser Phase wieder auf ihre Seite. Die Breisgauer machten nach vorne keinen Schritt zu viel. Bei zwei, drei gefährlichen Kontern musste Maximilian Stinauer im EHC-Kasten aber sein ganzes Können aufbieten, um noch einen Rückstand zu verhindern. Die erstmalige Führung für die Gastgeber besorgte in Minute 36 erneut Eibl.

Spannend und eng blieb es auch nach Dengls 5:3 (47.) und nach dem nochmals direkten Anschluss der Gäste (56.). Die gut 400 Fans feierten die EHC-U20 nach der Schlusssirene für den Heimsieg, den es nun im Rückspiel am nächsten Samstag in Freiburg „zu verteidigen“ gilt. ele