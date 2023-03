EHC Klostersee: U23-Regel für Oberliga kommt

Ob sich die Klosterseer Eishackler in exakt dieser Besetzung nochmal auf ein Oberliga-Match in der Wildbräu-Scheune einstimmen werden, ist aktuell ungewiss. Die Gerüchte über Spieler- wie auch einen Trainerwechsel halten sich hartnäckig in der Bärenstadt. Finanzieller Mehrbedarf im sechsstelligen Bereich © stefan rossmann

Grafing – Während beim EHC Klostersee die Saison 2022/23 durch den freiwilligen Rückzug der Landsberg Riverkings und der damit verbundenen Absage der Playdowns um den Klassenerhalt der Oberliga Süd die Spielrunde vor bereits drei Wochen endete, haben die 16 besten Drittligisten aus den Staffeln Nord und Süd gerade die erste Playoff-Runde hinter sich gebracht.

„Auf die reguläre Saison gesehen keine Überraschungen, alle Favoriten haben sich mehr oder weniger souverän durchgesetzt“, urteilte EHC-Trainer Dominik Quinlan. Während der Aufsteiger in die DEL2 erst in etwa einem Monat ermittelt sein wird, hat der Deutsche Eishockeybund (DEB) dieser Tage schon einmal die Rahmendaten für die Oberliga-Saison 2023/24 festgelegt und bekannt gegeben. Die reguläre Spielrunde in der Süd-Staffel wird am Freitag, 29. September, starten.

Ausgerichtet ist der Rahmenterminkalender erneut an einer Doppelrunde bis Anfang März 2024; anschließend folgen erneut Pre-Playoffs und Playdowns ab 8. März und die K.o.-Runde der besten acht Teams eine Woche später. Wichtig sei gewesen, ließ sich der Leiter DEB-Spielbetrieb, Markus Schubert, zitieren, einen Terminkalender mit möglichst wenig Dienstag-Spieltagen zu erstellen.

Wie sich der Verband die dritthöchste Spielklasse vorstellt, betonte DEB-Vizepräsident Marc Hindelang: „Mit den getroffenen Entscheidungen gehen wir den Weg weiter, die Oberligen als professionelle Ligen zu etablieren, in denen die Ausbildung junger Profis nicht zu kurz kommen darf.“

Installiert wird dafür unter anderem, wie in den Spielklassen darüber bereits vor einiger Zeit erfolgt, die sogenannte U23-Regel. Demnach dürfen – Torhüter ausgenommen – nur dann mehr als 15 Spieler je Klub eingesetzt und auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt werden, wenn diese nach den gültigen IIHF-Regularien für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind und dem Jahrgang 2000 oder jünger angehören.

Grundsätzlich sei es eine gute Sache, die Ausbildung junger Spieler in der Oberliga zu stärken, kommentierte Quinlan. „Wir wissen aus Erfahrung, dass immer wieder Wege gefunden werden, solche Vorgaben aufzuweichen. Für uns ist das sowieso nicht relevant, weil wir bislang nicht mit 15 älteren und erfahrenen Profis aufgelaufen sind und das auch künftig nicht tun werden.“

Schon aus finanziellen Gründen, und weil man sich eben nicht nur Ausbildungsklub nenne, sondern auch danach handle. Was die Personalplanungen betrifft, hofft die Vorstandschaft bei den Klosterseern darauf, nach den Tryouts in dieser Woche erste Entscheidungen verkünden zu können. ele