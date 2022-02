Shorttracker müssen sich in Dresden beweisen

Von: Olaf Heid

Gespannter Blick: Shorttrack-Kaderläuferin Katharina Ulrich hat in Dresden eine aufregende Woche vor sich. © Stefan Rossmann

Eben noch absolvierte Katharina Ulrich eine zusätzliche, intensive Einheit auf dem Fahrrad-Hometrainer im Keller. Die 16-jährige Gymnasiastin aus Grafing will vorbereitet sein für die wichtigste Woche der Saison, die ihr am Bundesstützpunkt der Shorttracker in Dresden bevorsteht.

Grafing - Das junge Talent des EHC Klostersee kann sich in Sachsen die Belohnung für ihren Trainingsfleiß in Form von zwei besonderen Fahrkarten zu zwei speziellen Zielen abholen: Bei entsprechenden Leistungen und Zeiten könnte es für die B-Jugendliche aus Grafing zum einen zur Junioren-Weltmeisterschaft Anfang März ins polnische Danzig gehen, zum anderen zum European Youth Olympic Festival (EYOF) Ende März nach Vuokatti in Finnland.

„Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber das gehört irgendwie dazu“, gestand Kaderläuferin Katharina Ulrich vor der Abfahrt nach Dresden. Sie hat sich vorgenommen ihr Bestes zu geben und „einfach fokussiert und locker zu bleiben“. Denn an diesem Wochenende nimmt sie gemeinsam mit ihren Vereinskollegen David Huber, ebenfalls B-Jugend, und Alina Gzuk (D) am dritten Teil des Deutschland-Cups teil.

Zum Wettkampf auf dem Eis finden für alle außerhalb sogenannte „Imitationsaufnahmen“ statt, erläuterte die Grafinger Cheftrainerin Renate Ulrich. „Das sind diverse Trockenübungen, wie zum Beispiel einbeinige Kniebeugen, die vom Bundestrainer bewertet werden und auch zur Kadernormative zählen.“

Während es für Gzuk und Huber überwiegend um Bestzeiten-Steigerungen und eben Normen geht, will sich die Tochter der EHC-Abteilungsleiterin und Cheftrainerin Renate Ulrich in dem geschlechterübergreifenden, zeitenorientierten Wettkampf zusätzlich optimal präsentieren. Die Fußverletzung, die „Kathi“ vor Weihnachten erlitten hatte, ist auskuriert. Ihre Fitnessdaten zeigen nach oben. Sie freut sich auf heiße Duelle auf Dresdner Eis und benötigt gute Resultate.

„Es zählen zweimal die 500- und einmal die 1000-Meter-Bestzeiten in Addition. Mit entsprechend gutem Ergebnis könnte es hinterher für die Nominierung für die europäischen, olympischen Jugendspiele in Vuokatti reichen“, erläutert Mutter Ulrich. „Aber das wird hart. Die Konkurrenz ist vor allem mit den Dresdnern sehr stark.“ Denn die komplette Nationalmannschaft ist am Start – bis auf Topläuferin Anna Seidel, die bei den Olympischen Spielen in Peking weilt.

Das, was für das junge EHC-Talent vor allem wichtig wäre: „Hauptsache kein Sturz und kein Corona“, betont Renate Ulrich lachend, die zusammen mit ihren Klosterseer Trainerkolleginnen Christine Pollnow und Karin Zellhofer den Nachwuchs an der Bande anfeuern und betreuen wird.

Nach dem Deutschland-Cup wird Katharina Ulrich – dank einer Freistellung durch das Grafinger Gymnasiums – nicht in den EHC-Bus steigen, sondern in der sächsischen Metropole bleiben und auf Einladung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) an einem einwöchigen Vorbereitungslehrgang für die Junioren-WM in Polen teilnehmen. Mit guter Leistung winkt der Elftklässlerin, die heuer auf allen Strecken ihre Bestzeiten gewaltig verbessert hat, das Ticket für Danzig. Ende kommender Woche wird sich dann zeigen, ob sich die Zusatzeinheiten auf dem Hometrainer für die 16-Jährige aus dem Bundeskader gelohnt haben.

