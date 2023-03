Überlebenswichtiger Dreier für Kirchseeons Volleyballerinnen

Rechnet seinem Team gute Chancen auf den direkten Klassenerhalt aus: ATSV-Trainer Jens Hempel (Mitte). © sro

ATSV Kirchseeon nach 3:0-Erfolg im Nachholspiel in der Bezirksklasse fast gerettet.

Kirchseeon – Nachdem die ersatzgeschwächten Kirchseeoner Volleyballerinnen am vergangenen Spieltag in Grafing ohne Punkte geblieben waren, hatten sie wenig Zeit, darüber nachzudenken. Denn unter der Woche stand bereits ein vorgezogenes Duell gegen den Tabellendritten TSV Eiselfing III an und damit die die prompte Gelegenheit, die Nullnummer des Wochenendes wettzumachen. Es gelang.

Denn mit einem 3:0-Sieg (27:25, 25:21, 25:23) „ist der direkte Abstieg damit erst mal abgewendet“, freute sich ATSV-Trainer Jens Hempel. Denn damit ist man dank des besseren Satzverhältnisses vorerst am Rivalen aus der Bärenstadt vorbeigezogen. Der Relegationsrang könnte den Kirchseeonerinnen nur noch drohen, wenn der TSV Tittmoning, derzeit Rang neun in der Zwölfer-Liga, in seinem Nachholspiel gegen Eiselfings Dritte ebenfalls punktet. Dem TSV Grafing würde, weil die Saison bereits beendet ist, in dem Fall Ungemach, also der direkte Abstieg drohen.

Kirchseeons Frauen haben am 25. März noch einen finalen Heimspieltag gegen Palling und erneut Eiselfing III in der Hinterhand, „um für den direkten Klassenerhalt zu sorgen“, erläutert Hempel. „Wir nehmen aber auch gerne die Schützenhilfe des TSV Eiselfing III an.“

Im Nachholspiel half Zuspielerin Jasmin Forster nach sechsmonatiger Absenz mit, dass der ATSV jubeln konnte. Allerdings auf ungewohnter Diagonal-Position. Aber gemeinsam mit Stammzuspielerin Susanne Rieger und den beiden, gut integrierten Neuen, Sophia Willing und Sonja Zeidner, trieb sie ihr Team nach nervösem Beginn nervenstark durch drei enge Sätze zum Sieg. OLAF HEID