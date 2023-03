BOL-Handballderby: Überragende Torhüter, starke A-Jugend

Von: Olaf Heid

Unglaublich, was wir für ein Absenzen-Potpourri haben. Vaterstettens Handballtrainer Tom Eck angesichts einer ellenlangen Liste an Ausfällen in seinem Herren-Kader. Scheiterten an der Deckung oder dem falsch eingestellten Visier: Grafings Männer um Markus Löw verpassten gegen Vaterstetten mit (v.l.) Bastian Weiper, Luca Winzinger, Moritz Verscht und Martin Kuhn einen Sieg. Wenn du deine Chancen nicht nutzt, hast du letztlich auch keinen Sieg verdient. Grafings Teamsprecher Thomas Ernst über die Schwächen im Angriff. © stefan Rossmann

Grafings Handballmänner stoppen Negativserie gegen Vaterstetten mit 20:20-Remis in der Handball-Bezirksoberliga.

Grafing – Die Grafinger Handballmänner haben am Wochenende eine lange Negativserie beendet. Im Bezirksoberliga-Derby gegen den TSV Vaterstetten gelang dem Team von Trainer Michael Bergmann durch das 20:20 (8:11)-Unentschieden nach vier Jahren Wartezeit wieder ein Punktgewinn.

In der Saison 2019/20 hatten die Bärenstädter den Rivalen mit 28:22 Toren besiegt, seitdem hatte es nur Niederlagen gehagelt. In dieser Saison hatten sie auch das Hinspiel deutlich (26:36) abgegeben. Doch die personelle Situation hat sich seitdem auf beiden Seiten gravierend viel geändert. Während bei den Grafingern nun wieder fast alle Mann an Bord sind, reisten die Gäste um Coach Tom Eck mit einer radikal veränderten Formation an.

„So etwas hatten wir noch nie“, schüttelte der TSVV-Trainer angesichts von 14 Ausfällen, darunter mit Roman Recknagel, Niklas Stumpf, Jojo Kiefl, Tim Hofmann und Marcel Hülssiep tragende Säulen, den Kopf. „Unglaublich, was wir für ein Absenzen-Potpourri haben.“ Verletzungen, Studium, Beruf oder private Verpflichtungen haben ihn und Co-Trainer Michael Jäger regelrecht dazu gezwungen, „aus der Not eine Jugend zu machen“, so Eck. „Es kann ja kein besseres Signal an den Nachwuchs geben.“

Mit gleich fünf A-Junioren, deren Landesliga-Runde beendet ist und die erst im Sommer zum Kader stoßen sollten, trat das auf einem gesicherten Rang fünf liegende Vaterstetten an. Und verdiente sich in einem fairen Derby mit einer leidenschaftlichen, „überragenden Einstellung“ (Eck) am Ende auch den einen Punkt. Die erste Hälfte hatte dem TSVV gehört, der einen 7:1-Blitzstart (10.) hingelegt hatte. Grafing war acht Minuten lang ohne Torerfolg geblieben.

„Sie haben uns vielleicht unterschätzt“, meinte Eck. Was Grafings Abteilungsleiter Thomas Ernst indirekt bestätigte: „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen.“ Erst eine Umstellung auf eine 5:1-Deckung änderte langsam die Machtverhältnisse. Die Hausherren kamen Tor um Tor heran, vergaben aber ihrerseits zu viele Chancen, darunter drei Siebenmeter. „Wir hätten schon führen müssen, haben aber Vaterstetten immer wieder zu leicht den Ball geschenkt“, so Ernst. Die niedrige Trefferquote war auch den exzellenten Torhütern auf beiden Seiten zu verdanken.

Bei den Gästen zeigten Jonas Knott und A-Junior Casper Panzer in Abwesenheit von Michael Bähr und Thomas Degmeyr ihr Potenzial, während bei den Grafingern, bedingt durch die Abwesenheit von Stammkeeper Raphael Stein, der reaktivierte Thomas Fäth sein Können eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der Routinier hatte Alex Gnadl nach zehn Minuten abgelöst und gezeigt, „dass er ein guter Rückhalt ist“, lobte Ernst. „Er hat uns mit etlichen Paraden im Spiel gehalten.“

Grafing bog einen 14:17-Rückstand (46.) um und führte nach Michael Löws verwandeltem Strafwurf erstmals (20:19/59.). Doch die Vaterstettener, deren Fehlerzahl in Hälfte zwei gestiegen war, fanden durch Tobias Maier noch eine Antwort. Beide Seiten hatten danach noch die Siegchance. Aber als Grafings Kilian Gassner aus sechs Metern den Ball an die Latte des TSVV-Kastens gehämmert hatte, war die Punktteilung fix. „Das 20:20 ist ein leistungsgerechtes Ergebnis“, meinte Eck.

Dass es für die Gastgeber in der Jahnhalle keinen Sieg gab, wurmte TSV-Sprecher Thomas Ernst hingegen schon. Klar, „es ist schön, dass wir gegen Vaterstetten wieder mal einen Punkt geholt haben.“ Auch wenn der TSVV ohne seine Topleute angereist war, „hätten wir sie aber schlagen müssen“, meinte Ernst. „Aber unsere sonstige Stärke, der Angriff, hat nicht so gut funktioniert. Und wenn du deine Chancen nicht nutzt, hast du letztlich auch keinen Sieg verdient.“ Dennoch gab’s durch das Ende der Grafinger Negativserie Positives: „Der eine Punkt tut uns im Abstiegskampf gut, wir bleiben damit zwei Zähler vor Rosenheim.“

Grafing: Thomas Fäth, Alexander Gnadl (beide im Tor); Markus Ernst, Lukas Krüger (2), Philipp Rossmeisl, Markus Löw, Thomas Ernst (2), Christian Reimer (1), Josef Fertich, Michael Löw (6/3), Kilian Gassner (2), Ricardo Knocke (3), Max Skladanowski (2), Thomas Grünwald (2).

Vaterstetten: Jonas Knott, Casper Panzer (beide im Tor); Moritz Malecki (2), Moritz Verscht, Martin Kuhn, Paul Rieger (3), Luca Winzinger (1), Francis Müller (2/2), Sebastian Langenhan (1), Tobias Maier (7), Jakob Obermeier, Simon Gernsbeck (1), Bastian Weiper (3).