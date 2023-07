Übers Wasser ins Gold: Damentrio der BSG Ebersberg gewinnt Recurve-„Finals“ in Düsseldorf

Wasserspektakel: Für die Entscheidungswettkämpfe der Bogenschützen wurden im Düsseldorfer Medienhafen zwei Schwimmplattformen eingelassen. Michelle Kroppen (vo., re. in Lila) hatte also ein ungewohntes Hindernis zu überwinden.

Bogensport

Von Julian Betzl schließen

Düsseldorf/Ebersberg – Insgesamt wurden binnen vier Tagen 159 Deutsche Meistertitel, verteilt auf 18 Sportarten, bei den „Finals Rhein-Ruhr 2023“ vergeben. In stundenlangen Livestrecken im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie den dazugehörigen Online-Angeboten wurden die nationalen Titelkämpfe einiger sogenannter (und medial oft auch behandelter) Randsportarten ins große Scheinwerferlicht gerückt. Dafür hatten die Veranstalterstädte Düsseldorf und Duisburg Sportlern und Publikum eine beachtliche Bühne angeboten.

Eines der nicht nur optischen Highlights, wurde bei den Finalwettkämpfen der Bogensportler im Düsseldorfer Medienhafen inszeniert. Auch ein Quartett von der BSG Ebersberg hatte sich erfolgreich durch die Qualifikationsschießen der Vortage auf dem Grün des Sportparks neben dem Düsseldorfer Fußballstadion gekämpft und durfte am Sonntagmittag eine ganz außergewöhnliche Final-Arena im Hafenbecken betreten. „Die Kulisse kann mit jedem olympischen Finalstadion mithalten“, meinte etwa Bundestrainer Oliver Haidn ob der beiden „schwimmenden“ Inseln, die die Veranstalter mithilfe von vier riesigen Betonpfeilern ins Hafenbecken verpflanzt hatten.

Bogenschiessen über 40 Meter Wasser

Über 40 Meter Wasser galt es für die Bogenschützen von einem zum anderen dieser beiden Pontons (Schwimmplattformen) zu überwinden. „Jeder Schütze war scharf drauf, dort am Finaltag schießen zu dürfen“, gestand Andreas Blaschke, wie sehr ihn die entscheidenden vier Ringe Unterschied ärgerten, die dem BSG-Männerteam um Blaschke, Maximilian Weckmüller und Christian Höck mit dem olympischen Recurvebogen in den Vorkämpfen zu Platz acht und damit der Finalteilnahme gefehlt hatten.

+ Hoch mit der Siegertrophäe! Elisa Tartler, Michelle Kroppen und Amelie Aichinger (v.l.) holen Recurve-Team-Gold nach Ebersberg. © Eckhard Frerichs

Abgesehen davon hatte der BSG-Cheftrainer am Entscheidungstag aber noch zwei heiße Medaillen-Eisen im Feuer: Zum einen hatten sich Elisa Tartler und Maxi Weckmüller für das Bronzestechen im Mixed-Teamwettbewerb Recurve gegen die FSG Tacherting qualifiziert. Zum anderen standen die Recurve-Damen der BSG mit Amelie Aichinger, Michelle Kroppen und Elisa Tartler sogar im Goldfinale gegen den Vorjahreszweiten PSV München.

Kunstteppich hat sich aufgeheizt

Zunächst aber durfte Blaschke doch noch auf der schwimmenden Plattform Aufstellung nehmen, für die TV-Stellprobe. „Das hat überhaupt nicht geschwankt, so sehr waren die Pfeiler im Boden festgerammt. Trotzdem hat das Schießen übers Wasser eine Besonderheit. Da alles so offen ist, kommt nochmal eine ganz andere Stufe Wind dazu.“

Optisch dürfte die sich im Wasser spiegelnde Sonne keinen Einfluss auf die Athleten gehabt haben, meint Blaschke. Nur habe sich der orangefarbene Kunstteppich derart unter den Füßen aufgeheizt, dass es durchaus durch die Schuhsohlen gebrannt habe. Kurios wurde es dann auch kurz im Mixed-Bronzematch, als Maxi Weckmüller mitten in einer seiner Passen plötzlich abbrechen musste: Ein Stand-Up-Paddler und ein Kanu waren durch die Sperrzone und damit in den gefährlichen Schussbereich gefahren.

Enttäuschung hielt nicht lange an

„Dass so etwas passiert ist natürlich doof. Dass Maxi aber sofort eine schöne Neun geschossen hat, als er wieder freigegeben wurde, zeigt, wie mental stark er ist“, lobte Andreas Blaschke seinen Schützling. Das Duell der beiden Dauerrivalen Tacherting und Ebersberg wurde nach vier Sätzen und einem 2:2-Gleichstand mit einem Stechen, bei dem jeder Schütze nurmehr einen Pfeil schießt, auf die Spitze getrieben. Mit 5:4 (18:17) sicherten sich letztlich die Tachertinger Bronze hinter der SGi Ditzingen und dem neuen Deutschen Mixed-Meister Recurve SSC Fockbeck.

Lange hielt die Enttäuschung im Ebersberger Lager aber nicht an. Schließlich sorgte das Damentrio der BSG für einen goldenen Abschluss der „Finals“. Mit einem glatten 6:0 (53-45, 54-52, 52-50) schossen sich Amelie Aichinger, Michelle Kroppen und Elisa Tartler gegen den PSV München zum Meistertitel. „Keine unbedingt so einfache Nummer“, wie ein stolzer Andreas Blaschke anmerkte. „Zwei PSV-Mädels betreue ich im Münchner Bezirkskader und weiß, dass sie sehr gut schießen. In manchen Passen haben sie ja auch losgelegt wie die Feuerwehr.“

+ In „Finals“-Form: Die BSG-Schützen (v.l.) Maxi Weckmüller, Amelie Aichinger, Trainer Andreas Blaschke, Elisa Tartler, Michelle Kroppen und Christian Höck. © Eckhard Frerichs

Zukunftschancen für Bogensport

Nur war es auch der konstant starken, unaufgeregten Performance von Amelie Aichinger neben den beiden routinierten Kaderschützinnen Kroppen (dreifache EM-Medaillengewinnerin 2022) und Tartler (Vorjahressiegerin mit dem BSC BB Berlin) zu verdanken, dass den Vorjahresfinalisten stets rechtzeitig der Wind aus den Segeln genommen wurde. „Ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht gehen lassen. Wenn ich zwei schlechte Schüsse mache, dann holen wir nicht den Punkt“, sagte Aichinger nach ihrem ersten Titelgewinn im Freien.

Für Blaschke kam Aichingers Topleistung wenig überraschend: „Ich habe sie damals mit 14 Jahren als Trainer bekommen und weiß, dass ich ihr voll vertrauen kann. Trotzdem war ich positiv beeindruckt davon, wie sie mit dieser Location und den vielen Kameras umgegangen ist, die sie in dieser Art noch nie erlebt hatte.“

Unabhängig vom eigenen Vereinserfolg sieht Blaschke im „Finals“-Format eine echte Zukunftschance für den Bogensport. „Gerade für uns Randfichten ist das interessant und extrem wichtig, dass wir im TV auch noch gute Einschaltquoten erzielt haben. Wir wollen diese Bühne auch weiterhin für Mannschaftsmeisterschaften nutzen.“

