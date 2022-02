Handball: Umgebautes Forst United siegt klar

Von: Olaf Heid

Durchgesetzt haben sich Christina Schweiger (beim Wurf) und Forst United. © Foto: Stefan Rossmann

Die Ebersberger Handballfrauen haben - besser als die Gäste - einer Vielzahl an personellen Ausfällen getrotzt. Forst United besiegte das ebenfalls gebeutelte Schlusslicht ASV Dachau mit 35:18 Toren.

Ebersberg – Das Resultat war letztlich das erwartete, der Weg dorthin für die Bayernliga-Handballerinnen des TSV EBE Forst United im Vorfeld ein ganz anderer. Das von Ausfällen und personellen Umbauten gebeutelte Team um das Trainertrio Konstantin Schlosser und Julius Veihelmann ließ dem ASV Dachau aber keine Chance und behielt gegen das Schlusslicht mit 35:19 (18:8) Toren die Oberhand.

In den vergangenen zwei Wochen waren die Hiobsbotschaften auf die Mannschaft eingestürzt. Zur Langzeitverletzten Chiara Czeslik gesellten sich Lucie Mäsel (Bänderverletzung) und Hannah Dürr (Nasenbeinbruch). Am vergangenen Dienstag meldete sich Spielmacherin Theresa Lettl mit einem positiven PCR-Test ab, am Vortag des Dachau-Spiels mussten deswegen auch Charlotte Paulus und Helena Lettl passen.

Auch die Gäste waren coronagebeutelt, wollten aber ebenso spielen. Die United-Trainer improvisierten und stellten Jasmin Alnajjar, Cornelia Paulus und Anna Meixelsberger aus der A-Jugend sowie Franzi Ebenkofler und Sina Fein aus der Zweiten auf. Erstmals nach ihrer schweren Knieverletzung im Sommer war auch Torhüterin Silvia Morath wieder im Kader.

Franziska Ebenkofler eröffnete das Spiel mit zwei Toren in Folge (2.), beim Treffer von Christina Schweiger zum 10:2 (12.) fiel die Anspannung ab. Nachwuchstalent Alnajjar zeigte dazu Qualitäten aus dem Spiel heraus sowie ihre Treffsicherheit vom Siebenmeterpunkt. Das Duell nahm seinen erwarteten Lauf.