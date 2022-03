Shorttrack: Unerwartete Motivationshilfe aus Grafing

Von: Olaf Heid

Überraschende Unterstützung von Karin Zellhofer (l.) und Christine Pollnow (r.) erhielten Kathi und Renate Ulrich. © Foto: privat

Noch vor dem zweiten Wettkampftag gab es für die kleine Abordnung des EHC Klostersee beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Finnland eine absolut gelungene Überraschung. Shorttrack-Starterin Katharina „Kathi“ Ulrich (16) und ihre Mutter Renate, die vom DOSB als Begleiterin kurzfristig nachnominiert worden war, trauten ihren Augen kaum, wer da in ihrem Hotel in Vuokatti auftauchte.

Grafing/Vuokatti – Es war unerwartete Unterstützung aus der Heimat. Denn mit Christine „Mimi“ Pollnow und Karin Zellhofer hatten sich die beiden Trainerkolleginnen von Renate Ulrich nach den Bayerischen Meisterschaften in Grafing (Bericht folgt) kurzerhand ins Flugzeug gesetzt und waren über Helsinki nach Kaajani geflogen und von dort mit dem Mietauto nach Vuokatti gereist. Per WhatsApp-Nachricht fragte das Duo „nur mal so“, wo denn Familie Ulrich sich aufhalte – und stand zehn Minuten später im deutschen Team-Hotel vor den beiden völlig verdutzten Klosterseer EYOF-Teilnehmern. „Wir haben uns so sehr gefreut“, sagte die 16-Jährige Shorttrackerin lachend.

Zumal Mimi Pollnow nach einem großen Hallo sofort aktiv war und als Kathis persönlicher Materialwart kurzerhand die Schlittschuhe der Grafinger B-Juniorin vor dem Start der 500-Meter-Rennen schliff. Mit Erfolg. Denn die 16-Jährige lief gestern über ihre Lieblingsdistanz mit 46,722 Sekunden sogleich eine neue persönliche Bestzeit.

Das half ihr letztlich auch über das unglückliche Aus in Runde zwei des Wettkampfs hinweg, wie auch Mutter und EHC-Cheftrainerin Renate Ulrich erläuterte: „Da war sie glücklich, und das Ende nach dem Viertelfinale über 500 Meter keine allzu große Enttäuschung!“ Kathi Ulrich hatte sich zum Auftakt souverän mit Rang zwei qualifiziert. „Das war ein schwerer Vorlauf“, sagte sie und war froh, das erste Teilziel erreicht zu haben. „In der Halle waren richtig viele Zuschauer, darunter viele Deutsche von anderen Sportarten. Sie haben mich angefeuert.“

Doch die Tür zum nächsten Halbfinale blieb trotz ihrer Rekordzeit geschlossen. Die Grafinger Gymnasiastin kam im schnellsten der vier Viertelfinalläufe als Viertplatzierte über die Ziellinie, hinter einer Ungarin, einer Bulgarin und einer Slowakin. Die nächste Chance auf ein Halbfinale für Katharina Ulrich gibt es über 1000 Meter. ola

Frischer Schliff für die Schlittschuhe der B-Juniorin. © Foto: privat