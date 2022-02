Handball: Anzinger Ungewissheit vor der Rückkehr

Von: Patrik Stäbler

Würden gerne wieder spielen: Marinus Limbrunner und die SVA-Löwen. © Foto: Stefan Roßmann

Im Grunde, sagt Trainer Hubert Müller, könne er gar nichts sagen zum Heimspiel seines SV Anzing am Samstag um 18 Uhr gegen den TuS Fürstenfeldbruck II. „Weder über den Gegner noch über uns.“

Anzing – Für so viel Ungewissheit gibt es allen voran zwei Erklärungen. Erstens ist es das erste Bayernligaspiel für die Anzinger Handballer seit drei Monaten. Und zweitens wird auch diese Partie überschattet von der Pandemie.

„Es wird ein Vabanquespiel. Und ein Glücksspiel“, sagt der Coach. So werde er bis kurz vor dem Anpfiff nicht wissen, auf welche Spieler er zurückgreifen könne und wie fit diese sind. Schließlich haben sich in den vergangenen Wochen mehrere Löwen-Handballer – obschon sie mittlerweile alle geboostert sind – mit dem Coronavirus infiziert. In der Folge mussten auch der Auftritt in Landshut und das Heimderby gegen HT München abgesagt werden.

Und als die Anzinger vorige Woche gerade das Schlimmste überstanden wähnten, da fiel am Dienstag erneut ein Schnelltest positiv aus. „Der Spieler hat am Montag noch mit den anderen trainiert“, berichtet Müller. Daher gelte es nun abzuwarten, ob sich Teamkollegen angesteckt hätten. „An diese Ungewissheit muss man sich jetzt einfach gewöhnen“, sagt Müller, der den SVA zusammen mit Kay Hoffmann trainiert. „Das wird erst mal zum Alltag gehören.“

Noch nicht alltäglich werden dagegen die Rahmenbedingungen am Samstag sein – sofern die Partie stattfindet. So darf die Tribüne nur zur Hälfte besetzt werden, unter der Beachtung der 2G-Regel. Das Gros der Tickets habe man an Vereinsmitglieder verteilt, berichtet Müller. Eine Abendkasse wird es nicht geben, und die Gäste-Fans bleiben komplett außen außen vor – „weil der Aufwand da einfach zu groß wäre“, erläutert der Coach.

Seine Mannschaft – das einzige ungeschlagene Team in beiden Handball-Bayernligen – ist auf dem Papier klarer Favorit. Im Hinspiel in Fürstenfeldbruck gab es Mitte November einen lockerleichten 33:25-Sieg. Ob es diesmal ähnlich deutlich zugeht? Das wird wohl nicht zuletzt die Personallage auf beiden Seiten entscheiden – und damit die Pandemie. PATRIK STÄBLER