VfB Forstinning: Ungewöhnliche Debüts und Härtefälle

Kopfballduell der Kapitäne: Forstinnings (li.) Korbinian Hollerieth ging hier im Luftduell mit Hannes Kraus noch als Sieger hervor. Später erlitt er eine Gesichtsverletzung. sro © SRO EBERSBERG

Ersatztorwart Michael Heidfeld hält VfB Forstinning in der Fußball-Landesliga Südost gegen den SB Chiemgau Traunstein einen Punkt fest.

Forstinning – Bitter bezahlen musste der VfB Forstinning den Punktgewinn beim torlosen Remis gegen den Tabellenzweiten SB Chiemgau Traunstein. Kurz vor Spielende der Landesligapartie verletzte sich VfB-Kapitän Korbinian Hollerieth bei einer wahrscheinlich ungewollten, aber doch mit Rot geahndeten Attacke von Gentian Vokri im Gesicht und musste schwer angeschlagen in die Klinik zur Versorgung gebracht werden. Und in der Nachspielzeit verteilte Schiedsrichter Andreas Hummel eine völlig überzogene Rote Karte an Markus Müller nach einem taktischen Foulspiel von der Seite.

Selbst Traunsteins Spielertrainer Danijel Majdancevic verneinte die Rotwürdigkeit dieses Vergehens. „Die Ausfälle von den beiden tun uns weh“, klagte dann auch VfB-Trainer Ivica Coric nach dem Spiel. Vor der Partie musste sich Coric nach dem Ausfall einiger Stammkräfte Gedanken über den Spieltagskader machen, Forstinnings ansonsten meist üppig gefüllte Ersatzbank wies gegen den Gast aus dem Chiemgau einige Lücke auf.

Dies führte auch zu einem ungewöhnlichen Landesligadebüt von Fabian Parteli. Der Schlussmann hütet in der Regel das Tor der zweiten oder dritten Mannschaft, musste dann aber in den letzten Spielminuten mangels Alternativen für Hollerieth als Feldspieler einspringen und wäre sogar um ein Haar noch zu einem Torabschluss gekommen. „Dann hätte ich meine Karriere sofort beendet“, ergänzte Parteli seinen Einsatz im Nachgang.

Im Tor stand bei Forstinning nach überstandener Muskelverletzung Michael Heidfeld als Ersatz für den wiederum akut angeschlagenen Marko Susac und bekam an seinem Geburtstag ein dickes Lob von Coric: „Michael hat uns in zwei Szenen im Spiel gehalten.“ In der 20. Spielminute verkürzte der junge Torhüter gegen den nach einem Steckpass durchgebrochenen Majdancevic geschickt den Winkel und wehrte mit einer Glanztat ab; kurz nach Wiederanpfiff verhinderte Heidfeld gegen Dennis Hrvoic das 0:1, auch ansonsten behielt er stets den Überblick.

Trotz der fehlenden Tore bot die Begegnung bei ungemütlichen Außenbedingungen durchaus Unterhaltungswert. „Das Spiel war sehr zweikampfbetont“, urteilte Majdancevic über die 90 Minuten und sah sein Team dabei meist spielbestimmend. Dem pflichtete auch Coric bei: „Traunstein war spielerisch etwas besser. Wir haben uns den Punkt aber kämpferisch redlich verdient, ein Sieg wäre des Guten zu viel gewesen.“

Diesen hatte Mathias Hirt nach einem weiten Freistoß von Nico Weismor sogar auf dem Haupt, doch sein verlängerter Kopfball segelte über das Traunsteiner Tor (70.). Am Ende zeigten sich also beide Trainer über den einen Punkt zufrieden. Traunstein verteidigte damit vorläufig den zweiten Rang. Forstinning befindet sich auf Platz sechs und muss trotzdem weiter achtsam sein: In der extrem ausgeglichenen Liga beträgt die Differenz zur Abstiegsrelegation gerade einmal sechs Zähler. arl