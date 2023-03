Schach: Union-Coup sorgt für neue Hoffnung auf Klassenerhalt

Teilen

Holte am Spitzenbrett ein sicheres Remis: Stefans Kasims von der Schachunion Ebersberg-Grafing. Foto: sro © sro

Ebersberg – Der Schachunion Ebersberg-Grafing (SU) hat in der siebten Runde der Bezirksliga einen dramatischen Kampf um den Klassenerhalt eine Sensation gelandet. Mit 6:2 Punkten bezwang man unerwartet den Tabellenführer MTV Ingolstadt.

Nachdem die SU in mindestens zwei Runden (in Waldkraiburg und Rosenheim) unglücklich verloren hatte, war Fortuna diesmal auf ihrer Seite: In mehreren, gewonnenen Partien wäre durchaus auch das umgekehrte Ergebnis möglich gewesen. Durch den unerwarteten Erfolg hat die Union die Rettung nun selbst in der Hand, da sie in den letzten zwei Runden noch auf zwei direkte Tabellennachbarn trifft.

Angesichts der Tabellenlage war der nervliche Druck auf beiden Seiten enorm. An allen Brettern wurde lange und erbittert gerungen, es gab kein einziges schnelles Remis. Und es begann nicht gut für Ebersberg: Nach etwa drei Stunden unterlag Johannes Einzinger an Brett 5. Die erste Punkteteilung erfolgte an Brett 4 bei dem erfahrenen und sehr umsichtig agierenden Christian Peter, anschließend schaffte der junge Stefans Kasims am Spitzenbrett gegen die vom Rating her weit überlegene Ingolstädter Nummer eins ein sicheres Remis. Den 2:2-Ausgleich erzielte Roland Csatlos mit seinem Sieg an Brett 7 in einer wilden Angriffspartie voller Verwicklungen und Kombinationen.

SU-Mannschaftsführer Georg Schweiger war an Brett 2 schlecht aus der Eröffnung gekommen, kämpfte lange mit dem Rücken zur Wand, rettete sich aber in ein Endspiel, in dem er trotz Minusbauern seine Gewinnchancen präzise nutzte. Noch ungewöhnlicher war wohl der Verlauf an Brett 8, an dem Moritz Reindl im Hintertreffen lag, aber kreativ und einfallsreich nach Kontern suchte, bis sein Gegner die entscheidenden Fehler beging: Reindl siegte, die Union führte mit 4:2.

Der Rest war Spannung pur: An Brett 4 zeigte Christoph Keil gegen einen um mehr als 200 Wertungspunkte stärkeren Gegner eine tolle Leistung in einer packenden und abwechslungsreichen Partie. Als schon viele glaubten, er sei im Endspiel verloren, fand er eine herrliche studienartige Rettung, die ihm ein gewonnenes Bauernendspiel einbrachte. Auch Christian Graf (Brett 6) feierte ein tolles Comeback. Er siegte im Springerendspiel unter Zeitnot nach dem entscheidenden Fehler des Ingolstädters.

Die Schachunion liegt derzeit mit 5:9 Zählern auf Rang sechs im Zehnerfeld, aber nur einen Punkt vom Tabellenletzten (4:10) entfernt. Am Sonntag, 19. März, empfängt die SU Ebersberg-Grafing in der achten Runde den SK Germering. ez