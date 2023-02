Grafing verliert 0:3 gegen Leipzig: „Unserem Anspruch nicht gerecht geworden“

Von: Julian Betzl

Überzeugende Angriffsaktion: Grafings Jannik Birkholz (schwarz, Nr. 8) setzt seinen Mitspieler Keanu König ideal in Szene. © stefan rossmann

Nach 0:3-Heimniederlage gegen Leipzig ist der Traum vom Titel-Finale am letzten Spieltag für Grafings Drittliga-Volleyballer wohl geplatzt.

Grafing – Mit einer prall gefüllten Jahnsporthalle, in einem großen Endspiel um die Drittliga-Meisterschaft gegen den VC 2010 Eltmann am Samstag, 18. März, wollten die Volleyballherren des TSV Grafing den Saisonabschluss sowie die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern. Ein Feiertag kann der 18. März für die TSV-Volleyballer auch nach wie vor noch werden. Nur wird es keine Meisterschaft zu feiern geben.

Ihren Titel-Traum hat die Mannschaft von Trainer Heiko Roth am Samstagabend im vorletzten Heimspiel der Saison gegen die L.E. Volleys aus Leipzig mit einer 0:3-Niederlage begraben. So knapp der 3:2-Auswärtserfolg für die Grafinger noch im Hinspiel zustande gekommen war, so verdient nahmen die Sachsen diesmal die drei Zähler mit nach Hause – und fügten den Bärenstädtern die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr sowie in der Aufstiegsrunde überhaupt zu.

„Wir sind unserem eigenen Anspruch heute nicht gerecht geworden. Vielleicht war der Druck zu groß, irgendwie das Meisterschaftsrennen noch spannend zu halten“, versuchte sich Grafings Teammanager Johannes Oswald an einem Erklärungsversuch dafür, dass die Heimmannschaft in keinem der drei Durchgänge so richtig in Schwung kommen wollte, obwohl man im ersten Satz schon mit 18:14 geführt hatte.

Dank zweier Drei-Punkte-Serien konnten die Leipziger in der Crunchtime vorbeiziehen und zwangen Heiko Roth beim Stand von 21:23 zu einer Auszeit. Den verlorenen roten Faden schien jedoch auch der TSV-Trainer nicht wiedergefunden zu haben. Die Gäste setzten ihren Lauf fort und verwandelten ihren zweiten Satzball zum 22:25. Was zu diesem Zeitpunkt bei Johannes Oswald noch eine leise Vorahnung sein konnte, sollte sich allerdings in den beiden nachfolgenden Spielabschnitten bewahrheiten: „Heute war so ein Tag: bei einer Mannschaft läuft gefühlt alles und bei einer nichts. Leider ist es heute bei uns nicht rund gelaufen.“

Aufbauend aus einer soliden Annahme heraus, hatten die L.E. Volleys das Spielgeschehen auch in Satz zwei gut im Griff und konnten sich abermals gegen Ende entscheidend absetzen – 17:22. Wiederholt verpuffte ein Roth-Timeout in seiner Wirkung, wieder schlug Leipzig beim zweiten Satzball eiskalt zum 25:21 zu.

Aber auch das sind wichtige Erfahrungen für ein junges Team.

Während auf der gut besuchten Zuschauertribüne die Grafinger Stadtkapelle mit zahlreichen Fanfaren die Stimmung hoch zu köcheln versuchte, schien auf dem Spielfeld derweil die Luft raus zu sein: Die Sachsen zogen mit einem 8:3 davon und wähnten sich gedanklich vielleicht schon auf der Heimfahrt.

Doch ansatzlos kamen im TSV-Kreis nochmal Ehrgeiz und Spielfreude auf. Bis auf 13:16 kämpfte sich die Roth-Truppe ran und ließ sich nicht abschütteln. Eine Fünf-Punkte-Serie ließ bei 20:22 auch auf der Tribüne die Hoffnung auf ein Comeback keimen. Ganze vier Matchballe wehrte Grafing ab, ehe Leipzig doch den Deckel zum 26:28 drauf machte und laut Oswald „verdient mit drei Punkten im Gepäck“ die Heimreise antrat.

Der Meisterschaftszug sei nun abgefahren, erklärte Oswald. „Aber auch das sind wichtige Erfahrungen für ein junges Team.“ Nach der letzten Auswärtsfahrt nach Marktredwitz (4. März) kommt also der designierte Meister nach Grafing. Dem VC Eltmann fehlt nun nur noch ein Punktgewinn zur Meisterschaft.

TSV Grafing: Jannik Birkholz, Florian Drescher, Korbinian Hess, Keanu König, Philipp Küchenhoff, Adrian Nachtwey, Moritz Schnödt, Hannes Zelenka.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.