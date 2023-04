Vaterstettens Handballerinnen feiern Bayernliga-Aufstieg

Von: Olaf Heid

Geschafft! Vaterstettens Handballfrauen sind Meister (hinten, von links): Trainer Tobias Graf, Jana Kühnel, Selina Wipper, Theresa Schwarz, Lilli Müller, Maria Obermeier, Valerie Graf, Julia Degmeyr, Co-Trainer Stefan Huppmann, (Mitte) Co-Trainerin Melanie Gernsbeck, Johanna Gernsbeck, Sara Broß, Nico Mayerhofer, Jelena Hugo, Verena Taenzler sowie (vo.) Johanna Bayerlein, Josefine Müller, Kristin Wimmer und Cecilia Stierstorfer. © JWG

Handball-Frauen des TSV Vaterstetten gewinnen 27:20 in Eichenau und sind vorzeitig Landesliga-Meister.

Vaterstetten – Sie haben es tatsächlich geschafft! Die Handballdamen des TSV Vaterstetten haben in einer „verrückten Saison“ (O-Ton TSVV-Coach Tobias Graf) nach über zehn Jahren Abstinenz den Weg in die Bayernliga zurückgefunden.

Vorzeitig und im vorletzten Spiel der Saison beim Eichenauer SV hat die TSVV-Mannschaft um das Trainertrio mit Graf, Co-Trainerin Melanie Gernsbeck und Torwarttrainer Stefan Huppmann mit einem 27:20 (14:9)-Erfolg den Meistertitel in der Landesliga Süd endgültig festgezurrt. Im abschließenden Heimspiel am kommenden Sonntag, 30. April, gegen den TSV Gundelfingen (Anwurf 14.30 Uhr, Mittelschule am Hans-Luft-Weg) soll der Wiederaufstieg in die Bayernliga nun gebührend noch einmal gefeiert werden.

In der Eichenauer Sporthalle mussten die TSVV-Damen aber zuerst den Widerstand der Gastgeberinnen brechen, weil sie einem 5:6-Rückstand (8.) hinterher laufen mussten. Ab dem 7:7 (15.) kippte die Partie zugunsten des designierten Bayernligisten. Als Vaterstettens Aktivposten Kristin Wimmer (Graf: „Sie hat ein Bombenspiel gemacht, hinten gut gedeckt und vorne getroffen“) auch ihre Strafwürfe alle sicher verwandelte, die Gastgeberinnen ihrerseits die gleichen Chancen nicht nutzen konnten, war die Vorentscheidung gefallen. Zur Pause lag der TSVV bereits mit fünf Toren in Front.

„Wir sind Stück für Stück weggezogen und haben es uns nicht mehr nehmen lassen“, freute sich Coach Graf. Zumal er sich auf die Abwehr und Cecilia Stierstorfer im Kasten verlassen konnte, die als Vertreterin der verletzten Stammtorhüterin Theresa Schwarz mit guten Reflexen ihren Kasten weitgehend sauber hielt. Angetrieben von Nicola Mayerhofer, Verena Taenzler, Valerie Graf und Jana Kühnel schraubte Vaterstetten das Ergebnis in die Höhe.

Ab Minute 55 und dem 26:19 von Johanna Gernsbeck war die Entscheidung gefallen. „Da war uns allen klar, dass wir uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen“, sagte Graf jubelnd. Die letzte Minute mutierte dann zum Showdown des als Landesligameister feststehenden TSV Vaterstetten. Die Bank klatschte begeistert mit und stürmte beim Schlusspfiff aufs Spielfeld. Euphorisch tanzten die Siegerinnen gemeinsam im Kreis, selbst die von Grippe geschwächte Jelena Hugo war hier nicht mehr zu halten. Danach begann die spontane Meisterfeier in der Kabine, die im griechischen Stammlokal weitergeführt wurde. Es wurde eine lange, fröhliche Nacht für die Neu-Bayernligisten.

Vaterstetten: Cecilia Stiersdorfer, Maria Obermeier (beide Tor), Johanna Bayerlein (2), Jelena Hugo, Nicola Mayerhofer (4), Sara Broß (2), Johanna Gernsbeck (4), Lilian Müller (1), Selina Wipper, Valerie Graf (2). Kristin Wimmer (7/4), Verena Taenzler (3), Josefine Müller, Jana Kühnel (2).