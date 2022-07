Nur kurz an Überraschung geschnuppert

Von: Olaf Heid

Teilen

Volle Gymnasiumhalle: Die Zuschauer feuerten die Mannschaften lautstark im Entscheidungsspiel an. Foto: sro © SRO EBERSBERG

Hoch erhobenen Hauptes können die Handballer des TSV Vaterstetten in ihre kurze Saisonpause gehen. Für die Männer um Cheftrainer Tom Eck reichte es im Rückspiel der Bezirksmeisterschaft gegen den TSV Allach II nicht zur Sensation.

Vaterstetten – Der TSVV hätte einen 21:25-Rückstand wettmachen müssen, verlor aber auch das zweite Duell knapp mit 25:26 (12:11) Toren. Die Gäste aus dem Münchner Norden steigen damit in die Landesliga auf, während die Vaterstettener der Bezirksoberliga erhalten bleiben.

Eck war stolz auf seine Mannschaft, die „alles reingehauen hat. Die Allacher mussten sich den Sieg schwer verdienen.“ Das Entscheidungsspiel brachte den teils noch jungen Vaterstettenern große, weil neue Erfahrungswerte. Zum einen kamen sie in den Genuss einer mit über 250 Zuschauern besetzten Halle des Humboldt-Gymnasiums, in der der große Block der Gästefans schon beim Aufwärmen der Spieler sich für die heißen 60 Minuten einsang. „Das war für einige meiner Spieler schon ein Erlebnis, das sie so noch nie hatten. Und dafür spielen wir ja auch Handball“, erläuterte der TSVV-Coach.

Zum anderen lernten die Hausherren, dass sie das Tempospiel der favorisierten Allacher durchaus nicht nur mitgehen konnten. „Wir haben uns mega gut verkauft und waren lange auf Augenhöhe. Die Jungs haben unsere Ideen und den Taktikplan gut umgesetzt und viel Herzblut in die Partie gesteckt“, lobte der TSVV-Übungsleiter die Einsatzbereitschaft und Leidenschaft seiner Männer.

In der ersten Halbzeit ärgerte man die mit viel Gas nach vorne agierenden Allacher gewaltig und ließ sie nicht davonziehen. Marcel Hülssiep und Tim Hoffmann drehten einen 10:11-Rückstand (28.) erstmals um und in eine 12:11-Pausenführung (32.). Und als die Vaterstettener nach Seitenwechsel sogar auf 19:17 (41.) stellten, „haben wir schon an einer Überraschung geschnuppert“, freute sich Coach Eck. Doch letztlich war der besser besetzten Bank der Gäste nicht beizukommen.

Die eigene kräfteraubende Spielweise kostete zu viel Substanz. „Uns ist der Dampf ausgegangen.“ Der Zwei-Tore-Vorsprung konnte nicht mehr ausgebaut werden. Auch weil „wir in drei, vier Aktionen nichts gemacht und unsere Chancen weggeworfen haben“, erklärte der TSVV-Trainer. „Und dann wirst du hinten halt von Allach bestraft.“

Die Bayernliga-Reserve drehte nach dem 20:19 von Johannes Kiefl (45.) den Spieß dann zum 20:22 (48.) um und verwaltete den Vorsprung gekonnt zum 25:26 ins Ziel. Von Trauer war bei den Gastgebern aber keine Spur. Der Stolz überwog bei den Vaterstettenern.

Ein Sonderlob erhielt auch das Gespann Paul Bark/Cedric Pignot von Eck. „Das waren Topschiedsrichter. Sie haben für ein fließendes Spiel gesorgt, das wirklich schön anzuschauen war. Ganz anders als das am Dienstag, als es eher zerrissen war“, sagte der Coach des Vizemeisters im Bezirk Oberbayern. „So aber hat es uns Spaß gemacht. Wir haben es richtig genossen.“

Vaterstetten: Michael Bähr, Thomas Degmeyr (beide im Tor); Tim Hoffmann (3), Martin Kuhn, Steffen Pilopp, Niklas Stumpf (1), Francis Müller (3/1), Luis Neckar (1), Sebastian Langhan, Tobias Maier (3), Johannes Kiefl (6), Marcel Hülssiep (7/1), Bastian Weiper, Tobias Frey (1).