Vaterstetten stürzt den Spitzenreiter aus Grafing

Von: Olaf Heid

Ausgehoben, aber nur kurz gestoppt: Vaterstettens Johannes Kiefel wird von Andreas Skaletz (Nr. 8), Lukas Krüger und Raphael Stein empfangen. cr © Christian Riedel

Die Handballer des TSV Grafing haben nach der Derby-Niederlage in Vaterstetten die Tabellenführung in der Bezirksoberliga vorerst verloren.

Vaterstetten/Grafing – Die Handballer des TSV Vaterstetten haben in der Bezirksoberliga für neue Spannung gesorgt. Die Mannschaft um Coach Tom Eck bezwang Spitzenreiter TSV Grafing nach einer umkämpften Partie mit 27:21 (13:12) Toren und liegt nun nur noch einen Minuspunkt hinter den Bärenstädtern.

„Das war mal ein richtiges Derby“, schwärmte Grafings Spieler und Abteilungsleiter Thomas Ernst von den 60 packenden Minuten. „Sehr hitzig, sehr kampfbetont, aber leider mit einem unglücklichen Ende für uns.“ Die Vaterstettener haben verdient gewonnen, „weil wir es ihnen zu einfach gemacht haben“.

Grafing leistet sich zu viele leichte Ballverluste

In der ersten Halbzeit hätte sich sein Team alleine zehn leichte Ballverluste geleistet. Vier oder fünf Kontertore waren daraus die Folge. „Das war sehr blöd“, sagte Ernst kopfschüttelnd. Der TSVV zog dadurch bis auf 12:7 (21./Johannes Kiefl) davon. Eine Rote Karte für Roman Recknagel (29.), der seinen Gegenspieler beim Stand von 13:10 von hinten am Hals erwischte und umriss, dezimierte die Gastgeber, die kurzzeitig den Faden verloren. Bis zur Pause war Grafing nach Toren von Ernst und Thomas Grünwald wieder auf ein Tor heran.

Doch die Gäste mussten in Minute 34 ebenfalls einen Rückschlag per Disqualifikatio hinnehmen. Maximilian Skladanowski platzierte seine Hand dort, wo diese bei einer Abwehraktion nichts zu suchen hatte – im Gesicht eines Gegners. „Die rote Karte kann man auch geben“, meinte Ernst. „Das hat uns in der Abwehr aber geschwächt.“

Letztlich verlor der Ex-Spitzenreiter – Nachbar TSV EBE Forst United zog nach einem 29:26 in Anzing aufgrund zwei mehr absolvierter Spiele an Grafing vorbei – das Derby nicht in der Deckung, sondern im Angriff. „Da waren wir in Summe zu ungefährlich“, legte Ernst den Finger in die Wunde. Lukas Kröger hielt die Gäste mit seinen Toren auf Außen noch lange auf Schlagdistanz. Erst ab dem 23:21 (52.) setzten sich die Hausherren sukzessive auf 27:21 ab. „Vaterstetten hat das Derby gut zu Ende gespielt“, gratulierte der Grafinger Handballchef dem TSVV, der seinerseits zwei wichtige Zähler vor allem für den Klassenerhalt sammelte.

TSV EBE Forst United neuer Tabellenführer

Vaterstetten: Michael Bähr, Thomas Degmeyr (beide im Tor); Roman Recknagel (2), Tim Hoffmann (4), Martin Kuhn, Paul Rieger, Niklas Stumpf (2), Francis Müller (6/3), Luis Neckar (1), Sebastian Langenhan, Tobias Maier (1), J. Kiefel (5), Marcel Hülssiep (1), Bastian Weiper (5).

Grafing: Raphael Stein (im Tor); Julian Henle (1), Lukas Krüger (6), Markus Löw, Thomas Ernst (5/3), Martin Fischbacher (3), Andreas Skaletz, Luka-Ben Tuchard (2), Michael Löw (1), Kilian Gassner (1), Alexander Gnadl, Josef fertich, Max Skladanowski, Thomas Grünwald (2).