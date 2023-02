Handball: Landesliga-Primus mit Kampfsieg am Bayern-Campus

Teilen

Becker-Fäuste in der Bayern-Halle ballten Vaterstettens siegreiche Handballfrauen (hi., v.l.) Julia Degmeyr, Selina Wipper, Jelena Hugo, Johanna Gernsbeck, Lilian Müller, Josefine Müller, Kristin Wimmer, Verena Taenzler, Theresa Schwarz sowie (vo., v.l.) Valerie Graf, Johanna Bayerlein, Sara Broß, Jana Kühnel und Ina Hartmann. Foto: VEREIN © VEREIN

Nahezu unheimlich kann einem die Erfolgsserie der Vaterstettener Handballdamen in der Landesliga Süd anmuten. Spätestens seit dem großartigen 26:16-Erfolg über HCD Gröbenzell II müssen auch die Herbstmeisterinnen selbst der Tatsache ins Auge blicken.

Vaterstetten – Die Mannschaft von TSVV-Coach Tobias Graf ist ein ernstzunehmender Meister-Kandidat, zumal Verfolger Simbach schon mit sechs Punkten hinterherläuft.

Grundlage dafür war ein im wahrsten Sinn des Wortes 34:32(17:17)-Kampfsieg der TSVV-Frauen beim Aufsteiger FC Bayern München. Die hochkonzentrierten TSVV-Frauen führten zwar gleich mit einem Treffer von Verena Taenzler, aber danach diktierten das von der überragend aufgelegten Enya Kweta angeführte Heimteam das Geschehen am FCB-Campus bis zur Pause.

Der FCB brachte eine unübersehbare Härte ins Spiel, die ihm vier Verwarnungen, acht Zeitstrafen und eine Roten Karte einhandelte. Doch das von Jana Kühnel in der Abwehr und von Sara Broß im Angriff geführte TSVV-Kollektiv konnte geschickt dagegenhalten. Als nach dem Wechsel die Gäste plötzlich mit 23:18 (36.) Toren führten, wurde das Spiel spannend.

Bayern holte auf, aber die geniale Kristin Wimmer setzte sich wiederholt mit einer tollen Torausbeute von neun Treffern durch. Weil Theresa Schwarz zudem das TSVV-Tor souverän vor zu vielen Einschlägen bewahrte, erhöhte Sara Broß drei Minuten vor Spielende auf ein uneinholbares 34:31 aus Gästesicht: „Heute hat mich besonders nach dem Timeout das Kollektiv überzeugt, das war eine absolute Willensleistung“, freute sich Graf, dessen Team sich nicht von der FCB-Härte anstecken ließ.

„Wir spielen von Spiel zu Spiel“, lässt sich Graf in puncto Titelträume nicht in die Karten schauen. Für ihn sei wichtig, dass nach drei Ausfällen (Degmeyr, Mayerhofer, Vogel) nicht weitere hinzukommen. „Es sind noch acht Spiele, davon vier auswärts, zum Beispiel in Simbach und Herrsching.“ jwg