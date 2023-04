Handball-Jugend: Vaterstettener Meisterstreich nach langer Siegesserie

Von: Olaf Heid

Hier jubelt der Bezirksliga-Meister: Vaterstettens B-Juniorenhandballer mit (hintere Reihe, von links) Philipp Tegeler, Marcel Kosa, Felix Dullinger, Max Kraus, Jules Kobberger, Pascal Huhnke, Trainer Jonas Knott sowie (vorne) Levi Ramlow, Michael Kost, Maximilian Klemm und Maximilian George. © Verein

Vaterstetten – Diese Mannschaft hat Spaß gemacht. Die männliche B-Jugend der Vaterstettener Handballer hat sich in der Überbezirklichen Bezirksliga Süd-Ost als Einheit präsentiert und am Schluss auch verdient die Meisterschaft gefeiert.

Mit 23:5 Punkten und damit drei Punkten vor Vize SpVgg Altenerding behielten die Schützlinge des Trainergespanns Jonas Knott, Adriano Penzkofer und Tina Huppmann souverän die Oberhand. „Der Höhepunkt war auf jeden Fall die lange Siegesserie gegen Ende der Saison, als der Meistertitel in Sicht war“, freut sich Huppmann mit „ihren“ B-Junioren über den Titel. „Das entscheidende Spiel war der 32:25-Auswärtssieg in Ebersberg, mit dem wir uns den ersten Platz gesichert haben.“ Das war erst am vorletzten Spieltag gewesen.

Zum Abschluss der Runde gab es trotz kleinen Kaders noch einen 36:24 (16:10)-Erfolg beim VfL Waldkraiburg, nach dem man als Belohnung auf dem Rückweg gemeinsam zum Essen ging. Huppmann weiß um die Stärke des TSVV-Teams: „Zu verdanken haben wir es der guten Defensive mit einem starken Mittelblock und einer konstant guten Torwartleistung.“

Ausbaufähig sei allerdings die Fähigkeit, auf Durchbruch zu spielen, erläutert die Trainerin, die wie ihre beiden Mitstreiter Knott und Penzkofer zusätzlich noch aktiv in den Erwachsenenteams des TSVV spielt. „Die Jungs passen sich im Angriff oft dem Gegner an und haben somit das eine oder andere Spiel sehr spannend gemacht“, erinnert sich Huppmann an die drei Unentschieden. Diese drei Partien hätte man mit mehr Konstanz im Angriff durchaus gewinnen können, so wie beispielsweise beim 20:20 im Hinspiel gegen Waldkraiburg oder dem 23:23 gegen Altenerding. Letzteres war in der Rückrunde der einzige Punktverlust der Vaterstettener Junioren, danach folgten sechs Siege am Stück und der souveräne Titelgewinn.

Nach Ostern wird die Meistermannschaft des TSVV nun allerdings geteilt. Der ältere Jahrgang geht mit Knott und Penzkofer hoch in die A-Jugend. Die verbleibenden Junioren spielen mit der noch aktuellen C- ein weiteres Jahr in der B-Jugend. OLAF HEID