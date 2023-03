Vaterstettens Handballfrauen hat‘s erstmals erwischt

Von: Olaf Heid

Teilen

Erstmals verloren der TSVV um Coach Tobias Graf. Foto: sro © sro

Jetzt hat es sie tatsächlich erwischt: Im 16. Saisonspiel haben die Vaterstettener Handballfrauen das erste Mal das Hallenparkett ohne Zählbares verlassen.

Vaterstetten – Im Spitzenspiel der Landesliga Süd handelte sich die Mannschaft um die Trainer Tobias Graf und Melanie Gernsbeck am Sonntagnachmittag eine knappe 28:30 (11:14)-Niederlage beim direkten Verfolger TSV Herrsching ein.

„Schade“, meinte Graf begeistert, „das war zu Recht ein Spitzenspiel mit toller Kulisse. Das geht mal so oder so aus.“ Die Mannschaften hätten sich auf Augenhöhe begegnet. „Man hat gesehen, dass beide zu Recht unter den Top Vier der Landesliga stehen.“ Den Unterschied hätten am Ende eben Kleinigkeiten ausgemacht, erläuterte der TSVV-Trainer.

Eine der Nuancen war sicherlich die ungewohnte Vaterstettener Siebenmeter-Schwäche: Sechs der elf Versuche fanden den Weg nicht ins Herrschinger Tor. Eine andere war die glatt Rote Karte nach hartem Einsteigen für Abwehrchefin Jelena Hugo (34.). „Sie organisiert die Deckung und hat uns merklich gefehlt, die anderen mussten enger zusammenrücken“, so Graf, der damit bei einem Rückstand von 11:15 den Beginn einer „komischen Phase“ sah. „Herrsching hat das ausgenutzt und ist kurzzeitig davongezogen“, bedauerte der TSVV-Coach. Sein Team lag sieben Tore zurück (12:19/39.), kämpfte fortan aber unermüdlich um den Anschluss.

Johanna Gernsbeck verkürzte 59 Sekunden vor Schluss auf 28:29, doch der TSVV bekam keine Chance mehr aufs Remis. Nach einer „mega Parade“ von Theresa Schwarz kassierte man zur eigenen Überraschung einen fragwürdigen, „unglücklichen Siebenmeter“ (Graf), den Herrschings Andrea Petsch zum 30:28-Endstand nutzte. Es ist ein verschmerzbarer, kleiner Dämpfer für Vaterstetten, das allerdings weiter an der Spitze des Tableaus liegt – mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Gegner vom Ammersee. ola

Vaterstetten: Theresa Schwarz, Cecilia Stierstorfer (beide im Tor); Johanna Bayerlein (2), Jelena Hugo (2), Daniela Lazarek, Sara Broß, Johanna Gernsbeck (1), Selina Wipper, Valerie Graf (1), Stefanie Wörl, Kristin Wimmer (8/4), Verena Taenzler (5), Josefine Müller, Jana Kühnel (9/1).