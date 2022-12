„Sehr schöne Momentaufnahme“

Von: Julian Betzl

Teilen

Im Höhenflug: Regisseurin Verena Taenzler (weiß) und der TSV Vaterstetten. Foto: s.rossmann © s.rossmann

Ungeschlagen und in Hochstimmung haben sich die Handballdamen des TSV Vaterstetten für dieses Kalenderjahr von ihrem Heimpublikum verabschiedet.

VON JULIAN BETZL

Vaterstetten – Auf den 35:25-Erfolg gegen den Eichenauer SV folgt am kommenden Sonntag (16 Uhr) nurmehr der Jahres- und Hinrundenabschluss beim TV Gundelfingen.

Zu keiner Zeit habe TSVV-Cheftrainer Tobias Graf während dem Kehraus in der Vaterstettener Mittelschulhalle Bedenken gehabt, dass seine Schützlinge der vermeintlichen Pflichtaufgabe nicht gewachsen sein könnten: „Das war heute tatsächlich ein souveräner Auftritt, auch wenn es nicht immer so auf dem Feld gewirkt hat.“

Vom ersten Anwurf weg marschierte der Landesliga-Ligaprimus vorneweg, gewohnt routiniert dirigiert von den ordnenden Händen der TSVV-Mitte. „Verena und Jojo machen das schon die gesamte Saison über echt richtig gut“, wollte Graf „eigentlich keine Spielerin heute groß herausheben.“ Nur gaben Verena Taenzler und Johanna Bayerlein eben so zuverlässig den Erfolgston in der Vaterstettener Spielgestaltung an, dass der Übungsleiter eben kaum umhin kam. Dreieinhalb Minuten vor der Pause war es jedoch Graf selbst, der in Folge eines Vier-Tore-Laufs von Eichenau mit einem Timeout „zur Ordnung rufen“ musste. Die Ansage saß. Zur Pause war Vaterstetten wieder auf Linie und die Vorentscheidung gefallen – 20:12.

Näher als auf sieben Tore kamen die Gäste nicht mehr heran, weil die Weiß-Grünen die Partie hochseriös zu Ende spielten. „Man muss jeden Gegner in dieser Liga ernst nehmen. Es gibt so viele Überraschungen, da halte ich gar nichts davon, besonders viel durchzuwechseln oder die schwächeren Spieler anfangen zu lassen“, sagt Tobias Graf. Längst ist der Erfolgslauf seiner eingespielten Truppe „nicht mehr zufällig“ für den TSVV-Coach. Mehr als eine „sehr schöne Momentaufnahme“ will er aber auch nicht aus der eigenen Pole-Position machen.

Nach wie vor gehöre primär der Klassenerhalt abgesichert. „Im Minimum steigen fünf Teams ab. Mit 24 Punkten brauchst du dich dann wohl nicht mehr umzuschauen.“ Bedeutet: Erst bei weiteren fünf Zählern auf dem Punktekonto, macht sich Tobias Graf Gedanken bezüglich der Bayernliga. „Zehn Siege vor der Winterpause wären aber schon weltklasse!“