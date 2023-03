Taekwondo: Vereinswertung gehört in Vaterstettener Hände

Erfolgreich unterwegs: 20 Vaterstettener Kämpfer mit Coaches und Kampfrichtern. © Verein

Saisonstart mit zwei Pokalerfolgen für Vaterstettens Taekwondo-Nachwuchs in Dillingen und Neubiberg.

Vaterstetten – Eine erfolgreiceh Tour nach Dillingen haben die Vaterstettener Taekwondokas hinter sich. Der Nachwuchs verteidigte beim dortigen Technik-Nachwuchs-Turnier den ersten Platz in der Wertung unter 22 Vereinen. 14 Vaterstettener trugen dazu mit je zwei Mal Gold, Silber und Bronze im Einzel, zwei Mal Gold im Paar und je ein Mal Gold und Silber im Team bei.

Die bunt gemischte Gruppe vom Schüler bis zum Senior glänzte auch in der nicht für die Wertung herangezogenen Family Poomse, mit Silber und Bronze. In dieser Kategorie starten Familienmitglieder gemeinsam.

Auch bei den Fortgeschrittenen, also vor allem den Schwarzgurten, gab es bei der parallel stattfindenden Bavarian Open Poomse Medaillen, die allerdings nicht für einen Treppchenplatz in der Vereinswertung reichten. Neun Teilnehmer fuhren mit Bronze im Einzel und Bronze und Silber im Paarlauf heim.

Das beliebte Nachwuchsturnier des TSV Neubiberg wurde wieder im gewohnten Vor-Corona-Turnus zum 13. Mal und wieder mit über 200 Teilnehmern durchgeführt. Beim Neubiberg Cup konnten sich die 20 Vaterstettener Nachwuchs-Kämpfer und Technik-Läufer trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle den dritten Platz in der Vereinswertung sichern. Unterschieden wurde zwischen Leistungsklasse 1 (LK) für Taekwondo-„Anfänger“ und 2 für Fortgeschrittene. Schwarzgurte sind bei diesem Einsteigerturnier ausgeschlossen. Starten konnte man im Wettkampf oder in der Technik (Poomse).

Bei den Wettkämpfern gab es in Neubiberg dank guter Kondition und Technik drei Mal Gold (davon eine in LK2), zwei Mal Silber (eine in LK2) und zwei Mal Bronze, wobei besonders Federica Ambrosini (LK2) mit Gold in der Jugend B hervorstach, die ihre Kämpfe aufgrund von deutlichen Punktvorsprüngen jeweils vorzeitig beendete.

Noch erfolgreicher waren in Neubiberg die Vaterstettener Technik-Läufer, die mit energischen und energiegeladenen Läufen die Kampfrichter überzeugten: Im Einzel konnten sie sich über fünf Goldmedaillen, darunter einmal in LK2, drei Silber- und eine Bronzemedaille freuen. Dabei setzten sich Wei Ly Jerke bei der Jugend C (LK1) und Stefanie Mosig in der Jugend B (LK2) jeweils in besonders großen Klassen gegen jeweils 19 Konkurrenten durch. Zwei gestartete Paare holten sich jeweils Rang eins. Bei den Teams gab es zweimal Gold (einmal LK2), eine Silber- und eine Bronzemdeaille (LK2) zu feiern. Die Vaterstettener Taekwondo-Verantwortlichen danken allen Trainern für die hervorragende Vorbereitung ihrer Schützlinge. ez