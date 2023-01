Handball-Verfolgerduell im Grenzbereich: Aufsteiger TSV EBE Forst United II tritt in Brannenburg an

Vanda Angyal Die United-Torhüterin fällt fürs Spitzenspiel aus. © verein

Bezirksoberliga-Aufsteiger TSV EBE Forst United II tritt zum Handball-Duell in Brannenburg an.

Ebersberg – Es ist eigentlich alles im grünen Bereich. Die zweite Frauenmannschaft des TSV EBE Forst United rangiert als Aufsteiger in der Bezirksoberliga mit 14:8 Punkten auf einem exzellenten dritten Rang. Der Abstieg ist überhaupt kein Thema. Denn die Mannschaft um Trainer Raimund Dürr spechtet in die andere Richtung und ein wenig sogar Richtung Durchmarsch. An diesem Samstag zum Rückrundenauftakt erwartet die Ebersbergerinnen nun gleich beim zweitplatzierten TSV Brannenburg (16 Uhr, Mehrzweckhalle) ein mitentscheidendes Spiel.

Denn die Vizemeisterschaft wird in dieser Saison gleichbedeutend mit dem Aufstieg sein. Rang eins in der BOL belegt nämlich unangefochten der SVH Handball Innsbruck (22:0 Punkte). „Die Österreicher dürfen aber nicht in die Landesliga aufsteigen“, erläutert Felix Mäsel, Spartenleiter weiblich bei Forst United die Regularien. „Darum wäre Platz zwei unser Wunschziel.“

Mit einem Sieg in Brannenburg (16:6) würde man mit den Grenzstädtern schon mal gleichziehen. „Bei ihnen konzentriert sich alles auf eine Spielerin“, weiß Mäsel, der am Samstag Dürr (weilt mit der B-Jugend in Ottobeuren) an der Seitenlinie als Trainer vertreten wird, auf wen man besonders aufpassen muss. Jana Meier ist die alles überragende TSV-Akteurin, die im Schnitt pro Spiel über zehn Treffer erzielt. „Wenn wir sie in den Griff kriegen, kriegen wir auch Brannenburg in den Griff.“

Mit gut besetztem Kader wird Ebersbergs Zweite anreisen, allerdings ohne die erkrankte Torhüterin Vanda Angyal und wohl auch Nina Allombert. Zwei oder drei A-Juniorinnen werden dafür aber nach ihrem Bayernliga-Mittagsspiel in Laim umgehend zum Spitzenspiel an der Grenze fahren. ola

