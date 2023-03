WSV Glonn: Verjüngt ins Relegations-Wirrwarr

Von: Julian Betzl

Wir hatten uns ja auch vorgenommen, nun verstärkt auf die Jugend zu setzen und das hat sehr gut funktioniert. WSV-Abteilungsleiter Nikolas Dominik über die Niederlagenserie des verjüngten Teams in der Bezirksklasse. Verteidigen, auch im Sitzen: Julian Dominik (vorne) und die Korbjäger des WSV Glonn kämpfen gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse. © ;: Stefan Roßmann

Glonns Basketball-Herren möchten über Abstiegsrunde noch die Bezirksklasse halten.

Glonn – Betrachtet man nur die Ergebnisse, so waren die Basketballherren des WSV Glonn in der abgelaufenen Spielzeit eindeutig nicht Bezirksklassen-tauglich. Die 0:8-Bilanz (444:673 Körbe) des Tabellenschlusslichts spricht eine klare Sprache. „Alles in allem haben wir eine sehr schwierige Saison hinter uns“, blickt WSV-Abteilungsleiter Nikolas Dominik zurück. „Aber – und das muss man trotzdem sehen – wir haben uns stetig verbessern können.“

Von Spiel zu Spiel habe man sich zuletzt merklich gesteigert, betont „Nik“ Dominik, der das Glonner Herrenteam gemeinsam mit seinem Bruder Julian als Spielertrainer-Duo anführt. „Wir haben immer besser zueinander gefunden und konnten auch im ersten Viertel gegen Prien wirklich stark aufspielen.“ Dabei war das mit dem Abschluss der regulären Saison vergangenes Wochenende gegen den TuS aus Prien so eine Sache.

Ursprünglich war die Partie für Ende März angesetzt, „wurde vom Verband aber in den Februar gezwängt, da ab März jetzt die Abstiegsrunde gespielt werden soll“, schüttelt Dominik den Kopf ob der Planänderung. „Sehr kurzfristig, aber was soll man da machen?“ Nicht nur die Glonner, auch die Priener schienen von der Verlegung ihres Heimspiels überrumpelt worden zu sein, sie konnten nämlich keine passende Hallenzeit arrangieren. Deshalb fand das Duell auch in der Ebersberger Halle der Mittelschule statt.

Ausgeruht von der weitaus kürzeren Anreise, legten die WSV-Korbjäger gegen den Tabellendritten eine 19:17-Führung bis Ende des ersten Viertels vor. „Auf einmal war dann im zweiten Viertel die Konzentration verschwunden und wir waren sechs Minuten mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache“, monierte der Glonner Coach. Dies bestrafte Prien hart und ging zur Halbzeit mit 46:30 in Führung. Obwohl sich die Glonner zwischenzeitlich „fangen“ und den Schlussabschnitt deutlich mit 22:15 gewinnen konnten, ließ sich Prien den 85:57-Heimsieg in fremder Halle nicht mehr nehmen, zumal sie damit selbst einer Relegationsrunde entgehen konnten.

Ein gebrauchtes Hauptrundenfinale war es aus Nik Dominks Sicht dennoch nicht: „Wir hatten uns ja auch vorgenommen, nun verstärkt auf die Jugend zu setzen und das hat sehr gut funktioniert.“ Mit Felix Clauss, Jacques Nouvier und Kilian Robida war gleich ein Trio an Youngsters mit auf der Platte, die sich „alle wirklich sehr, sehr gut angestellt haben“ – und womöglich nun mithelfen können, die Bezirksklasse über eine Abstiegsrunde doch noch zu halten.

Der Verband habe ihm inzwischen mitgeteilt, erklärt der WSV-Abteilungsleiter, dass die Glonner jeweils in Heim- und Auswärtsspiel gegen die Bezirksklassisten BSG TuS Töging/SpVgg Jettenbach und TV Traunstein II antreten müssten. Da sich in der Abstiegsrundengruppe allerdings auch Ligakonkurrent SV Seeon befindet, ist zu vermuten, dass in diesem Vergleich mit dem WSV die jeweiligen Ergebnisse der Hauptrunde gewertet werden.

Terminiert sind bisher jedenfalls nur vier WSV-Partien, beginnend mit einem Heimspiel am Sonntag, 19. März, gegen die BSG Töging/Jettenbach (18.45 Uhr). Anschließend geht es zuhause gegen Traunstein II (2. April, 18.45 Uhr), und zweimal auswärts weiter: Am 30. April in Töging (16 Uhr) und am 13. Mai (12 Uhr) in Traunstein. Vier Spiele also noch, gestreckt auf zweieinhalb Monate noch, bis die Glonner WSV-Korbjäger wissen, ob sie konkurrenzfähig genug sind, um auch in der nächsten Saison noch Bezirksklasse spielen.

WSV Glonn: Felix Clauss (2), Michael Dietrich (2), Julian Dominik, Nikolas Dominik (7), Martin Kobela (16), Kristian Matej (16), Fabian Christian Müller (3), Jacques Nouvier (11), Kilian Robida.