EHC Klostersee: Verstärkung am Ende eines knackigen Heimspiel-Triples

EISHOCKEY – OBERLIGA SÜD - EHC Klostersee erwartet am Freitag Ex-Nationalspieler Greilinger und seine Deggendorfer

Mit dem Gastspiel des Deggendorfer SC am Dreikönigstag ab 20 Uhr in der Wildbräu-Arena geht das Heimspiel-Triple des EHC Klostersee innerhalb von nur fünf Tagen zu Ende.

Grafing – „Für die Zuschauer und Fans sind gleich drei Spiele daheim nacheinander in so kurzer Zeit möglicherweise nicht prickelnd“, meinte Trainer Dominik Quinlan am Rande einer von zwei eher dosierten Trainingseinheiten an den beiden Tagen dazwischen.

Für die Rot-Weißen aber hätte der enge Takt, garniert mit einer weiten Auswärtsfahrt, noch schlimmer und vor allem strapaziöser kommen können. Während die Gegner wie Peiting (Förderlizenzspieler aus Augsburg), Riessersee (Kooperation mit Red Bull München) oder am Sonntag Memmingen (Förderlizenzler aus Ravensburg und Kaufbeuren) Ausfälle auffangen und durch erweiterte Kader fast immer aus dem Vollen schöpfen können, hat bei den Grafingern nicht nur der dichte Spielplan für ausgedünnte Reihen gesorgt.

Verteidiger Nicolai Quinlan (starke Prellung und Bluterguss in der Kniekehle) scheint zwar Glück im Unglück gehabt zu haben, ist aber angeschlagen von seinem eigentlich eleganten und von Papa Jimmy vererbten eleganten Skaten naturgemäß ein Stückweit entfernt. Dazu hüteten vom Stamm zuletzt die Stürmer Marc Bosecker und Simon Roeder krank das Bett.

Wieder dabei sein gegen den am Mittwoch spielfrei gewesenen Tabellenzweiten (im Falle eines Rosenheimer Sieges in Peiting würden die Deggendorfer einen Rang verlieren) sind dagegen die gegen Garmisch gesperrt gewesenen Marinus Kritzenberger (Spieldauerstrafe nach der Partie gegen Peiting) und Matthias Baumhackl (zweite Fünf-Minuten-Strafe in der Partie davor). Beide Sperren waren durch Schiedsrichter-Entscheidungen erfolgt, die man bei den Klosterseer Eishacklern als „hart“ ansieht.

Einer aus der Kabine, der aus nachvollziehbaren Gründen lieber nicht öffentlich genannt werden will, drückte es so aus: „Kann man natürlich so sehen wie die Unparteiischen. Ich glaube aber nicht, dass bei Spielern der meisten anderen Vereine in der Liga genauso rigoros geahndet worden wäre.“ Aktuell keine Einzelmeinung beim EHC, der sich oft „nicht gleich“ behandelt fühlt.

Sportlich stehen die Grafinger gegen Deggendorf vor einer extrem schweren Aufgabe. Zwei Mal gab’s bereits nichts zu holen, wobei zumindest beim 2:4 im Heimspiel Ende Oktober gegen damals personell dezimierte Gäste mehr möglich gewesen wäre. Verletzt hatte damals unter anderem DSC-Sturmstratege und Ex-Nationalspieler Thomas Greilinger gefehlt, der das zweite Treffen fast im Alleingang entschied. „Auf Greili müssen wir natürlich besonders aufpassen, aber das allein ist noch längst nicht die Lösung gegen eine durchwegs gut bis sehr gut besetzte Profitruppe“, betonte Headcoach Quinlan vor der dritten Aufgabe des knackigen Heimspiel-Triples. ele

+ Puck im „richtigen“ Tor: Nur zu gerne würden Lynnden Pastachak (l.), Philipp Quinlan und die Grafinger Fans auch am Freitag gegen Deggendorf jubeln. © SRO EBERSBERG

Rubriklistenbild: © SRO EBERSBERG