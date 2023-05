TV Markt Schwaben: Verstärkung und Beitragserhöhung

Von: Friedbert Holz

Teilen

Ihre Ehrungen für jahrzehntelange Vereinstreue zum TVMS nahmen im Bräuhaus persönlich entgegen (hinten, v.l.): Theo Lemmen, Harald Weinmann, Reinhold Panjan, Günter Bronold und Gabriele Herzog; (vorne, v.l.) Karl Liedl, Inge Ludwig, Anna Lang, Elfriede Meixner und Wilfried Fürmetz. © Friedbert Holz

TV Markt Schwaben meldet auf Jahreshauptversammlung Mitgliederanstieg und beschließt Satzungsänderungen.

Markt Schwaben – „Gemeinsam erleben“ lautet das Motto des Turnvereins (TV) Markt Schwaben, vor 128 Jahren gegründet und mit 2066 Mitgliedern auch der größte Verein am Ort. Allerdings waren der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung im Schweiger Bräuhaus nur 47 Mitglieder gefolgt, dabei ging’s immerhin um Änderungen in der Satzung sowie um die Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge.

Aus steuerlichen Gründen muss der Verein einerseits von seinem rund 150 000 Euro starken Konto kontinuierlich etwas abbauen. Andererseits, so die erste Vorsitzende Theda Wiebe-Höynck, wird ein höherer Mitgliedsbeitrag nötig, um diese wirtschaftlich gute Lage auch zu halten. Dieser Vorschlag kam nicht bei allen im Saal gut an: Und so stimmten vier Mitglieder dagegen, vier enthielten sich der Stimme, doch die restlichen 39 gaben dem Vorstand Recht.

Die neuen Beiträge werden generell um 15 Prozent angehoben: Kinder bis 14 Jahre zahlen künftig 21 Euro pro Jahr, Jugendliche bis 18 Jahre 37 Euro, Erwachsene 58 Euro und Familien 69 Euro. Hinzu kommen die Abteilungsbeiträge. Der TV Markt Schwaben hatte im vergangenen Jahr, wie Kassier Stefan Kammermeier ausführte, rund 173 500 Euro eingenommen, aber auch rund 221 000 Euro ausgegeben.

Dieses Minus basiert hauptsächlich auf höheren Ausgaben für Trainingsleiter und war, so der Finanzverwalter, „eine aus steuerlicher Sicht gute Korrektur. Auch in den kommenden Jahren sollten wir unsere zu hohen Reserven etwas abbauen“. Im laufenden Jahr wird daher ein Defizit in Höhe von rund 15 000 Euro erwartet. Für seine saubere Kassenführung bekam Kammermeier das Lob der Revisoren Erich Siegert und Oliver Emmerich.

In ihrem Rückblick stellte die TVMS-Vorsitzende Theda Wiebe-Höynck anschließend fest, dass sich der Verein zwar nach der Corona-Zwangspause wieder erholt, aber noch nicht die Mitgliederzahl von 2019 (damals 2262) erreicht habe. Derzeit teilen sich 2066 Mitglieder in 1085 Erwachsene, 713 Kinder und 268 Jugendliche auf; der Frauen-Anteil dominiert mit 58 Prozent klar.

Um alle Aufgaben im Verein stemmen zu können, habe der Vorstand eine dritte Kraft, Beate Grimminger, eingestellt. Ein großes Thema sei laut Wiebe-Höynck nach wie vor die Vergabe der Trainingszeiten in der Halle für die Sparten. Daher habe sie auch mit Bürgermeister Michael Stolze gesprochen, um das Interesse des Turnvereins an der neuen Dreifach-Turnhalle dort gleich anzumelden – „wir möchten sie natürlich auch gerne nutzen“.

Die gelernte Juristin hatte sich auch mit einigen Punkten in der Vereinssatzung beschäftigt, die einer Veränderung bedürfen. Dabei geht es um die Regeln bei finanziellen Vergütungen, um ein künftiges Einladungs-Prozedere über die Tageszeitung, über Online-Versammlungen sowie die Ermächtigung des Vorstands, „Änderungen in der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind“.

Diese neuen Bestimmungen wurden von der Versammlung einstimmig angenommen, ebenso wie die Wiederbesetzung von zwei Vorstandspositionen aufgrund unterschiedlicher Wahlsysteme. Somit wurden Marion Peball, die zweite Vorsitzende, und Kassier Stefan Kammermeier in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt.

Nach den verschiedenen Kurzberichten aus den Abteilungen, die alle den Ruf nach mehr Übungsleitern und teilweise lange Wartelisten zum Inhalt hatten, konnten die Vorsitzenden wieder einige Mitglieder für ihre jahrzehntelange Vereinstreue ehren.

Ehrungen: Für 75 Jahre: Jakob Huber, Anna Lang, Inge Ludwig (Ottenhofen), Hilde Maier, Elfriede Meixner (Ottenhofen); 70 Jahre: Karl Holzmann; 60 Jahre: Gabriele Herzog, Theo Lemmen, Gertraud Widmann; 50 Jahre und zu Ehrenmitgliedern ernannt: Günter Golibrzuch, Christa und Karl Liedl, Daniele Piller, Dr. Georg Holley; 40 Jahre: Günter Bronold, Wilfried Fürmetz (Hohenlinden), Klaus Maier (Forstinning), Thorsten Oehl, Reinhold Panjan, Harald Weinmann; 25 Jahre: Wolfgang Brunk (Landsham), Monika Fitzek, Maria Gruber, Carola und Thomas Poggemeier, Helena Pötzl, Martin Weber.