VfB will die Relegations-Routiniers runterschicken

Das wird sicher auch im Rückspiel ein ganz enges Spiel werden. Dachaus Trainer Manuel Haupt vor dem Relegationsfinale gegen den VfB Forstinning. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ein Spiel noch. Am Ende des Relegationsmarathons kann der VfB Forstinning Bilanz ziehen über das erste Fußball-Landesligajahr in seiner Vereinsgeschichte.

Forstinning – Der VfB tritt am heutigen Samstag um 16 Uhr beim ASV Dachau im Sepp-Helfer-Stadion zum Rückspiel nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch im eigenen Sportpark an.

Endet die Partie nach 90 Minuten plus Nachspielzeit erneut mit einem Remis, folgt eine 30-minütige Verlängerung und gegebenenfalls noch ein Elfmeterschießen. Dabei wird nun wieder Co-Trainer Hizir Tasci nach seiner Urlaubsrückkehr das Team betreuen. In der Startaufstellung werden sich voraussichtlich die gleichen elf Namen wie in der ersten Partie befinden.

Nachdem das Hinspiel sehr ausgeglichen verlaufen war, erwartet Dachaus Trainer Manuel Haupt auch für das zweite Duell „ein ganz enges Spiel“. Diese Erwartung trog den Übungsleiter auch für die erste Begegnung bereits nicht, ein deutliches Ergebnis ist also nicht auf den Wettquoten. Eher kommt schon eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen in Betracht. Wobei dem VfB mit dem bereits kassierten Strafstoß beim 1:1 im Hinspiel ungute Erinnerungen begleiten, blieb dieser Pfiff doch auch nach Betrachtung der Sporttotal-Bilder fragwürdig.

Fast schon Routine bedeutet für den ASV Dachau die Relegation. Bereits in der vergangenen Spielzeit musste der ASV in die Saisonverlängerung und realisierte in vier Partien gegen den TSV Aindling und den FC Dingolfing den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga nach dem erreichten zweiten Rang in der Bezirksliga Nord. Der ASV Dachau kann also Relegation, auch ersichtlich am letztlich souveränen Weiterkommen in der ersten Runde gegen die DJK Vornbach.

Am Samstag wird auf alle Fälle die Frage nach der Ligazugehörigkeit für beide Vereine für das kommende Spieljahr beantwortet sein. Da aber nach der Saison auch vor der Saison bedeutet, sind erste personelle Entscheidungen beim VfB Forstinning schon gefallen. Offensivakteur Dominik Damjanovic, in den entscheidenden Spielen zuletzt sehr präsent, schließt sich nach einem Jahr beim VfB dem SV Sulzemoos an. Der abschlussstarke Offensivakteur wohnt in der Nähe seines zukünftigen, nun nach dem Aufstieg in der Bezirksliga beheimateten Vereins, eine nachvollziehbare Entscheidung also.

Bei der Trainerposition steht Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl in Kontakt mit einigen Kandidaten, die als Nachfolger von Chefcoach Ivica Coric in Betracht kommen. Hier kann vielleicht von Seiten des VfB Forstinnings auch schon in einigen Tagen ein Vollzug vermeldet werden. arl