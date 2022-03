Volleyball: Grafinger U14 ein Vizemeister mit Herz

Hier jubelt der Südbayern-Vizemeister: die U14-Buben des TSV Grafing mit (hi., v.l.) Lukas Schäffner, Lian Halm, Jakob Mayershofer, Nick Kaupa, Trainer Uli Schäffner sowie (vorne) Basti Ziller und Timon Singer. © Foto: Verein

Kurzfristig und mit nur gut einer Woche Vorlauf hat der TSV Grafing die Ausrichtung der Südbayerischen Volleyball-Meisterschaft U14 männlich übernommen. Mit Erfolg: Der Nachwuchs wurde Vizemeister und der Verein zeigte Herz.

Grafing – Weshalb sich die abgebenden Mühldorfer, ohne eine eigene Mannschaft in der Konkurrenz zu haben, überhaupt um das Turnier beworben hatten, kann Organisator Uli Schäffner zwar nicht nachvollziehen. „Aber dann haben wir eben ruckizucki die Belegung in unseren drei Gymnasiumhallen geprüft und einen absolut coronakonformen Speisen- und Getränkeverkauf organisiert.“

Während Schäffner als Trainer des Grafinger U14-Ausrichterteams gegen den MTV München einen „super Einstand“ auf die Platte zauberte, wanderten die von den Spieler-Eltern gestifteten Butterbrezen und Muffins einzeln verpackt über den Verkaufstisch. Anders als die Gebäck-Nachfrage, geriet der Grafinger Spielfluss nach einer 10:3-Führung im ersten Satz jedoch abrupt ins Stocken. „Auf einmal haben sich Nachlässigkeiten eingeschlichen“, musste Schäffner nach der erfolgreichen Münchner Aufholjagd und dem 22:25-Satzverlust aber nur kurz um den Gruppensieg und die anvisierte Finalteilnahme bangen. „Auch im zweiten Satz war erst mal unser Selbstvertrauen weg und wir sind bis zum 6:10 hinterhergelaufen. Doch dann begann die Stunde von Fighting Bayrisch!“

Nun setzte Grafing seinerseits zur erfolgreichen Aufholjagd an (25:20) und sprintete dem MTV im Entscheidungssatz förmlich davon (15:5). „Eine echte Kämpferleistung“, lobte Schäffner seine Schützlinge, die zwei kurzfristige Personalausfälle spätestens mit dem souveränen 2:0-Erfolg über Neusäß kompensiert hatten.

Im Duell um den Gruppensieg, die Finalteilnahme und damit das Ticket für die Landesmeisterschaften am 2./3. April gegen Nachrücker Dachau wollten die Grafinger unbedingt an ihren rauschhaften Endspurt gegen den MTV anknüpfen. „Das gelang uns im ersten Durchgang sogar deutlicher als erwartet“, staunte der TSV-Trainer über das Ausrufezeichen, das Grafings Kapitän Lian Halm und seine Mitspieler mit dem 25:15 setzten.

Vielleicht war man sich aber schon zu siegessicher, denn Dachau ergab sich nicht und führte in Satz zwei mit 22:18. Hier nahm Schäffner ein Timeout, weckte den Grafinger Kampfgeist noch einmal und bejubelte schließlich einen 25:23-Triumph samt Endspieleinzug.

Dort war der SV Lohhof an diesem Tag jedoch eine Nummer zu groß für die Bärenstädter. „Zwei Superspiele an einem Tag kann man schon mal machen. Drei Wahnsinnsleistungen abzurufen ist sehr schwer, und Lohhof war wirklich gut“, analysierte Schäffner die leistungsgerechte 0:2-Niederlage seines Teams. „Gerade in eigener Halle hatten wir uns nach dieser Vorrunde insgeheim mehr erwartet, aber die Luft war schon ein bisschen raus. Der anwesende Landestrainer dürfte von einigen unserer Spieler trotzdem sehr angetan gewesen sein, und ich bin auch unheimlich stolz auf diesen hoch einzuschätzenden Erfolg meiner Spieler.“

Schäffners positives Resümee galt ebenso für den sozialen Mehrwert dieses Turniertages. Bei der Begrüßung von Mannschaften und Zuschauern hatte er angekündigt, die Hälfte aller Verkaufserlöse „persönlich und unbürokratisch“ an Leidtragende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine spenden zu wollen. Praktisch kommen nun 110 Euro einer geflohenen Ukrainerin und ihrem kleinen Sohn zugute, die „nur mit ein paar Tüten“ ihre Heimat verlassen musste und von der Freundin einer Grafinger Spielermutter in Baldham aufgenommen wurden. „Für mich ist dieses Schicksal unvorstellbar“, so Schäffner, „deshalb war es uns besonders wichtig, auf diesem Weg zu helfen.“ JULIAN BETZL