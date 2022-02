Volle Bank, früher Test

Von: Olaf Heid

Fällt verletzt aus: Vaterstettens Jelena Hugo. © sro

Mit einem Heimspiel in der Halle des Humboldt-Gymnasiums kehren die Vaterstettener Handballfrauen an diesem Sonntag in den Spielbetrieb zurück. Um 15.30 Uhr geht es in einem Duell der Landesliga Süd gegen den Kissinger SC.

Vaterstetten – „Wir spielen“, sagt TSVV-Coach Tobias Graf – und ergänzt vorsichtig: „Denke ich.“ Stand Freitag, hätten weder der Gegner noch sein Team Corona-Fälle zu verzeichnen, so dass dem ersten Auftritt nach der langen Pause nichts mehr im Wege stehen sollte. Erstmals seit dem 20. November geht es für Vaterstetten wieder um Punkte. Die Gäste waren hingegen schon in der Vorwoche aktiv und verbesserten sich durch einen 21:19-Erfolg gegen die HSG Würm-Mitte II auf den zweiten Platz.

Der Tabellenfünfte aus Vaterstetten hat auf alle Fälle etwas gut zu machen, denn in der Hinrunde holte sich das Graf-Team eine herbe 23:36-Packung in Kissing ab. Aber daran will der Trainer gar nicht groß denken. „Wir hoffen natürlich, Kissing ein Bein zu stellen.“ Er freut sich vielmehr aufs Ende der handballlosen Zeit und kann einem fast kompletten Kader vertrauen. Nur die Langzeitverletzten und Jelena Hugo (Bänderriss) fehlen. Auch Rückraum-Ass Nicola Mayerhofer (Studium in Jena) steht zur Verfügung.

Und um ein Plus an Sicherheit zu kriegen, wird sich die Mannschaft Sonntag früh – wie auch die Kissinger, mit denen man im telefonischen Kontakt steht – auf Corona testen. „Das machen wir auch vor jedem Training“, erläutert Graf. Damit der Satz „Wir spielen“ auch ein dickes Ausrufezeichen erhält.