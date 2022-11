Zweimal volle Leidenschaft

Von: Olaf Heid

Konzentration, aber auch Emotionen zeigen: Grafings Coach Roth fordert von seinen Herren um Johannes Becker (l.) und Noah Primus eine gute Leistung. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Mit etwas Glück könnten Grafings Volleyballherren in der 3. Liga an diesem Wochenende ihr erstes, gestecktes Saisonziel, die Qualifikation zu den Playoffs, erreichen.

VON OLAF HEID

Grafing – Der Mannschaft um Trainer Heiko Roth steht ein anstrengender Doppelpack bevor: Samstag geht es in der Jahnhalle gegen den VCO München (Beginn 19 Uhr), tags darauf tritt man um 15 Uhr bei der SG Donau Volleys Regensburg an.

Es sind zwei konträre Duelle. „Aber mit zwei guten Spielen können wir einen großen Schritt zu unserem nächsten Saisonziel gehen“, meint Grafings Teammanager Johannes Oswald. Falls Kontrahent Schwaig in Jena verliert und man selber beide Duelle mit je drei Punkten abschließt, wäre dem TSV Rang drei und damit auch der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. „Aber die Zahlenspiele sind nur ein Nebenschauplatz“, betont Oswald. Das junge Grafinger Team wolle „auf dem Feld überzeugen und gute Spiele zeigen“.

Am Samstagabend ist zuerst das Nachwuchsteam des Bayerischen Volleyballverbandes zu Gast in der Jahnsporthalle – und damit kein Unbekannter. Auf Seiten des VCO München stehen nämliche viele Spieler die die Grafinger Jugendarbeit hervorgebracht hat, beziehungsweise die schon für Grafing in der Jugend aktiv waren.

Darunter sind Tim Aust, Paul Koch und Jonathan Helm. „Ich freu mich auf jeden Fall, die alten Mitspieler wieder zu sehen“, betont Grafings Außenangreifer Philipp Küchenhoff. „Es wird sicher ein gutes Spiel werden, weil der VCO gegen uns hoch motiviert sein wird.“ Gleichzeitig werde es aber schwer, so Coach Roth: „Sie waren im Hinspiel richtig gut.“ Von Spiel zu Spiel denken ist darum seine Devise.

Tags darauf fährt der TSV-Tross dann in die Oberpfalz. Die vor der Saison so stark eingeschätzten Donaustädter laufen aktuell ihrem eigenen Anspruch hinterher. Um ihre Chance auf die Playoffs zu wahren, „müssen sie fast schon gewinnen und stehen damit unter Druck“, glaubt Oswald. Das Hinspiel konnte Grafing nach Satzrückstand noch mit 3:1 für sich entscheiden. „In der Hinrunde waren wir die Unbekannten“, sagt Roth. „Jetzt gehen wir mit der Tabellenführung im Rücken selbstbewusst, aber auch mit der Favoritenrolle ins Spiel.“ Der TSV-Trainer erwartet „ein enges, emotionales und gutes Spiel zweier Mannschaften die sich auf dem Feld nichts schenken.“ Roths Forderung: „Wir sind an diesem Wochenende zweimal gefordert und müssen zweimal mit voller Konzentration und Leidenschaft ins Spiel gehen.“