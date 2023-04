Volleyball: Grafinger U14-Buben hochklassig am Traumziel vorbei

Versöhnlicher Turnierabschluss: Mit Rang fünf konnten sich die Grafinger U14-Spieler (v.l.) Florian Janot, Lukas Schäffner, David Lesche, Jakob Mayershofer, Basti Ziller, Timon Singer, Nick Kaupa und Trainer Uli Schäffner doch noch anfreunden. Foto: verein © verein

Für die vorderen Podestplätze oder die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hat es zwar nicht gereicht. „Der fünfte Platz ist aber dennoch ganz gut“, resümierte Trainer Uli Schäffner den Auftritt seiner Grafinger U14-Volleyballjunioren bei den Bayerischen Meisterschaften in Schwaig.

Grafing – Der erste Vorrundenvergleich mit dem BSV 98 Bayreuth sei noch „eine recht klare Sache“ mit 25:13 und 25:20 für die Bärenstädter gewesen. Gegen den TSV Gars war Schäffners Team dann jedoch „sehr nervös, wurde von der Stimmung der Gegner schier gelähmt und fand nie so ganz ins Spiel“. Einem deutlichen 14:25 folgte zwar ein couragiertes 25:18-Comeback, doch den Entscheidungssatz gewann Gars mit 15:13.

Als „riesengroß“ beschrieb Schäffner die Enttäuschung in Grafinger Reihen über den verpassten Gruppensieg, was den Weg ins anvisierte Endspiel und zum DM-Ticket erheblich erschweren würde. In der Zwischenrunde war der ASV Dachau II ein weitaus kleineres Problem (25:19, 25:18), als es die stärkere ASV-Auswahl im Viertelfinale darstellte. Die Grafinger um Lukas Schäffner zollten dem späteren Titelgewinner im ersten Satz zu viel Respekt und gaben ihn mit 13:25 ab. Erst im zweiten Satz konnte man Paroli bieten und durch einige gelungene Abwehr- und Angriffsaktionen Druck auf Dachau ausüben. „Knapp, aber nicht unverdient“ erzwang Schäffners Team mit 25:23 in dem nun „hochklassigsten Spiel des Turniers“ den Tiebreak. Dachau legte besser vor und setzte sich mit 15:9 durch.

Somit war der Traum von der nationalen Meisterschaft für den Grafinger U14-Nachwuchs ausgeträumt. Die Platzierungsspiele am zweiten Turniertag sollten aber wenigsten etwas entschädigen. Das Halbfinale gegen Röttingen wurde klar mit 25:16 und 25:16 gewonnen. Auch im Spiel um Platz fünf legte Grafing gegen Hammelburg, die zuvor Gars besiegt hatten, mit 25:16 stark vor und schlossen ihr letztes Match hoch verdient mit 25:22 und einem Erfolgserlebnis ab. „Hätten wir am Samstag so gespielt wie am Sonntag, wäre vielleicht mehr drin gewesen“, überlegte Uli Schäffner, ohne aber Rang fünf kleinreden zu wollen. bj/ez